Felicity Jones: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Affermatasi sempre di più negli ultimi anni, l’attrice Felicity Jones è oggi una delle interpreti più richieste del momento, merito anche delle interpretazioni fin qui realizzate, che le hanno permesso di sfoggiare le proprie doti. Con la sua versatilità, l’attrice ha inoltre avuto modo di recitare in film particolarmente differenti gli uni dagli altri, passando con naturalezza dal grande blockbuster al piccolo film indipendente.

Ecco 10 cose che forse non sai di Felicity Jones.

I film di Felicity Jones

1. Ha recitato in noti lungometraggi. Dopo aver debuttato nel film Flashback of a Fool (2008), l’attrice ha acquisito popolarità recitando in Ritorno a Brideshead (2008), Chéri (2009), L’ordine naturale delle cose (2010), The Tempest (2010), Like Crazy (2011), Hysteria (2011), Passione innocente (2013), The Invisible Woman (2013) e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014). La consacrazione arriva però con il film La teoria del tutto (2014), dove recita accanto a Eddie Redmayne. Successivamente prende parte a True Story (2015), Autobahn – Fuori controllo (2016), Sette minuti dopo la mezzanotte (2016), Inferno (2016) e Rogue One: A Star Wars Story (2016), condividendo la scena con Diego Luna, Una giusta causa (2018) e The Aeronauts (2019). Ha poi recitato in The Midnight Sky (2020), L’ultima lettera d’amore (2021), Dead Shot – Vendetta disperata (2023) e The Brutalist (2024) con Adrien Brody.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. La Jones intraprende la propria carriera da attrice recitando inizialmente in TV, dapprima per il film The Treasure Seekers (1996), successivamente per le serie The Worst Witch (1998-1999), Weirdsister College (2001-2002), Servants (2003), Cape Wrath (2007), Doctor Who (2008) e The Diary of Anne Frank (2009). Spostatasi poi al cinema, l’attrice tornerà sul piccolo schermo per i film Page Eight (2011) e In guerra tutto è concesso (2014).

3. È stata nominata al premio Oscar. Per il suo ruolo di Jane Hawking in La teoria del tutto, la Jones è stata nominata nel 2015 ai premi Oscar come miglior attrice protagonista. Pur non riportando la vittoria, andata all’attrice Julianne Moore, la giovane interprete ha avuto modo di ottenere una maggior visibilità, che le ha permesso di diventare particolarmente richiesta all’interno dell’industria.

Felicity Jones in La teoria del tutto

4. Era la prima scelta per il ruolo. Il regista James Marsh ha dichiarato di essere un grande fan della Jones, e di aver pensato a lei per la parte di Jane Hawking in La teoria del tutto dopo averla vista recitare in alcuni suoi precedenti film. La Jones fu così la prima scelta per il ruolo, ed in seguito l’attrice accettò di ricoprire la parte. Per prepararsi al ruolo, Jones ha speso molto tempo a contatto con l’autrice del romanzo, Jane Wilde Hawkings, ex moglie del celebre fisico Stephen, incorporando i suoi manierismi e il suo modo di parlare, tanto da sorprendere la vera Jane con il suo risultato, molto apprezzato poi da critica e pubblico.

Felicity Jones in Rogue One: A Star Wars Story

5. Ha vissuto a stretto contatto con i suoi colleghi. Per la parte di Jin Erso in Rogue One: A Star Wars Story, ovvero di colei che guida la squadra il cui compito è rubare i piani della Morte Nera, si erano presentate al provino anche attrici del calibro di Rooney Mara e Kate Mara. Le due celebri sorelle sono tuttavia state battute dalla Jones, ritenuta più idonea per un ruolo di questo tipo. Durante le riprese del film, l’attrice ha poi convissuto per alcune settimane su di una barca con i co-protagonisti Diego Luna e Alan Tudyk. Così facendo, tra i tre è nata un’ottima intesa, che gli ha permesso di sfoggiare anche sullo schermo un’ottima chimica.

Felicity Jones ha recitato in The Amazing Spider-Man

6. Ha interpretato un noto personaggio. In The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, con l’attore Andrew Garfield, l’attrice ha ricoperto il ruolo di Felicia Hardy. I fan del personaggio sanno bene che si tratta di Gatta Nera, celebre alleata e nemica di Spider-Man. Il personaggio avrebbe probabilmente dovuto essere sviluppato in un terzo capitolo, che non fu però mai realizzato, di fatto impedendo all’attrice di poter dare uno sviluppo a questo suo ruolo.

Felicity Jones in The Brutalist

7. Il suo accento ungherese è stato “ritoccato”. In fase di montaggio sonoro, l’accento di Brody e Jones nei dialoghi in ungherese è stato ritoccato tramite il software di intelligenza artificiale generativa Respeecher per correggere la pronuncia di determinate lettere o dittonghi. Il regista Brady Corbet ha difeso l’uso dell’IA generativa, controverso nel mondo dell’arte, definendo il processo come “interamente manuale” e fatto “col massimo rispetto” per il lavoro degli attori, che si erano allenati per mesi con la dialect coach Tanera Marshall prima delle riprese.

Il marito e il figlio di Felicity Jones

8. Ha sposato un regista. Dal 2015 l’attrice ha una relazione con il regista Charles Guard. Il loro fidanzamento viene ufficializzato nel maggio del 2017, e nel giugno del 2018 i due si sposano. Particolarmente riservati, i due sono soliti non condividere informazioni relative alla loro vita privata. Nel dicembre del 2019, tuttavia, l’attrice fa sapere tramite un suo rappresentante di essere incinta del primo figlio.

Felicity Jones non è su Instagram

9. Non possiede un profilo sul social network. L’attrice ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.



L’età, l’altezza e il fisico di Felicity Jones

10. Felicity Jones è nata a Birmingham, Inghilterra, il 17 ottobre 1983. L’attrice è alta complessivamente 1,60 metri. Grazie ad alcuni film che le richiedevano impegnative prove fisiche, l’attrice si è sottoposta ad intensi allenamenti, che le hanno permesso di ottenere un fisico atletico. Ma Jones è sempre stata fisicamente molto forte, avendo in passato praticato sport come tennis o hockey su prato. Ha inoltre affermato di tenersi in forma grazie anche alla sua attenzione al mangiar sano.

