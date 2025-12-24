Peaky Blinders: The Immortal Man, il primo trailer del film con Cillian Murphy

Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, è tornato nel caos di Birmingham nel prossimo film di Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man. Netflix ha infatti pubblicato un trailer che mostra il ritorno di Murphy nei panni dell’iconico e tormentato personaggio di Tommy Shelby nel caos e nella rovina che caratterizzano il mondo di Peaky Blinders.

Il trailer mostra Tommy che vaga nella sua vecchia tenuta con un telefono minaccioso in sottofondo, mentre la voce narrante dice: “Che fine ha fatto Tommy Shelby, il famoso gangster zingaro?”. Il riferimento è all’ultima stagione di Peaky Blinders, quando Tommy è sfuggito ancora una volta alla morte, ma si è ritrovato completamente solo nonostante facesse parte di una famiglia forte.

Tommy sembrava aver chiuso con gli affari a Birmingham dopo gli eventi della sesta stagione, andata in onda nel 2022, poiché ha dovuto affrontare una battaglia contro il fascismo, la perdita della zia Polly e un’esperienza simbolica di pre-morte per il personaggio di Murphy.

Ora, Peaky Blinders: The Immortal Man sarà ambientato durante la seconda guerra mondiale nel 1940, riportando Tommy dal suo esilio e costringendolo a confrontarsi con il suo passato, proteggere la sua eredità e fermare le nuove pericolose minacce, mentre il destino suo e della sua famiglia è in bilico. Barry Keoghan si unirà al cast insieme a Rebecca Ferguson, nota per Dune e Silo, e Stephen Graham, noto per Adolescence, che era già presente nella serie.

L’ideatore Steven Knight ha dichiarato che la nuova aggiunta al franchise, Peaky Blinders: The Immortal Man, sembra “la fine di un romanzo” e potrebbe potenzialmente significare la fine della storia di Tommy Shelby, dato che Murphy ha affermato che questa sarà la sua ultima interpretazione del cupo e tenebroso Tommy Shelby.

Peaky Blinders è ancora oggi una serie molto apprezzata e ha un impressionante punteggio Rotten Tomatoes del 93%. La serie originale era un dramma poliziesco crudo che seguiva la famigerata famiglia Shelby mentre costruiva un impero criminale combattendo contro bande rivali, personaggi politici e un ispettore di polizia inviato direttamente da Winston Churchill. Con l’esperienza di guerra di Tommy, il film riaprirà sicuramente vecchie ferite mentre lui affronta ancora una volta i suoi demoni.

Peaky Blinders: The Immortal Man Man uscirà su Netflix venerdì 20 marzo 2026.