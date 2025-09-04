Mark Rylance entra nel cast di Artificial di Luca Guadagnino

Il prossimo film di Luca Guadagnino, Artificial, ha acquisito un’altra star importante, che si aggiunge al suo già impressionante cast. Mentre il film After the Hunt – Dopo la caccia del regista ha appena debuttato al Festival del Cinema di Venezia (leggi qui la nostra recensione), Guadagnino sta già lavorando a questo adattamento dei fatti reali che hanno coinvolto la società OpenAI nel 2023, quando il CEO è stato licenziato e riassunto nel giro di pochi giorni. Artificial aveva già confermato la partecipazione di Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Cooper Hoffman e Ike Barinholtz. Ora, secondo Deadline, è stato annunciato che anche il pluripremiato e rinomato attore teatrale Mark Rylance si unirà al cast.

Rylance ha vinto l’Oscar nel 2016 per il thriller storico Il ponte delle spie. Tra i suoi principali crediti cinematografici figurano anche Dunkirk del 2017 e Bones and All del 2022. Tuttavia, Rylance è anche un nome importante nel mondo del teatro shakespeariano moderno, avendo vinto premi e recitato in produzioni di La dodicesima notte, Molto rumore per nulla e Riccardo III. Dato che Guadagnino ha già diretto l’attore in Bones and All, questo sarà un ricongiungimento tra i due, dopo i progetti Challengers, Queer e After the Hunt – Dopo la caccia. Artificial è scritto da Simon Rich e co-prodotto da Rich, Jennifer Fox e David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday Films.

Cosa significa il casting di Mark Rylance per Artificial di Luca Guadagnino

Non è una grande sorpresa che Rylance torni a lavorare con Guadagnino, vista la loro precedente collaborazione, ma è un grande vantaggio per il nuovo film. Quando tutti i migliori film di Luca Guadagnino dopo Chiamami col tuo nome hanno mancato la stagione dei premi, un attore esperto come Mark Rylance può dare a questo film un po’ di pubblicità in più. Inoltre, fonti di The Hollywood Reporter suggeriscono che Rylance interpreterà l’informatico canadese Geoffrey Hinton, posizionandolo come figura mentore del personaggio di Yura Borisov. Rylance eleverebbe senza dubbio il film interpretando un’affascinante figura mentore, dato che i giovani del settore si trovano ad affrontare dilemmi legati alle nuove tecnologie.