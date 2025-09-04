HomeCinema News2025

Christy: Sydney Sweeney irriconoscibile nelle prime foto ufficiali del biopic

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Sydney Sweeney attrice
Sydney Sweeney at the world premiere of Madame Web - Photo by imagepressagency via Depositphoto.com

Diretto da David Michôd, che ha co-sceneggiato il film insieme a Mirrah Foulkes, il biopic sportivo di prossima uscita Christy vede Sydney Sweeney nei panni della protagonista Christy Martin, seguendo l’ascesa dell’ex pugile professionista fino a diventare la combattente femminile più famosa d’America negli anni ’90, fino al tentato omicidio da parte del marito nel 2010.

Oltre a Sydney Sweeney nel ruolo di Christy Martin, il cast include anche Ben Foster, candidato agli Emmy, nel ruolo del marito James V. Martin, insieme alla due volte vincitrice degli Emmy Merritt Wever, Katy O’Brian (Love Lies Bleeding), Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman e Tony Cavalero.

Tramite Vanity Fair, sono ora state rivelate le prime immagini del film, che danno ulteriore prova dell’incredibile trasformazione fisica di Sydney Sweeney per il ruolo di Christy. Ci sono in totale tre immagini che mostrano Christy Martin, interpretata da Sweeney, sollevata sul ring, seduta accanto al marito e una foto dietro le quinte di Sweeney e del regista David Michôd (le immagini si possono vedere qui).

Queste prime immagini rivelano come Sydney Sweeney abbia quindi dato vita ad una trasformazione fisica radicale per interpretare Christy Martin. Per il ruolo, Sweeney si è allenata per tre mesi, praticando boxe e sollevamento pesi per diverse ore al giorno, collaborando con un nutrizionista e aumentando di peso di circa 13-16 kg. Durante le riprese, ha anche subito diverse commozioni cerebrali mentre interpretava le scene di combattimento.

Sydney Sweeney è Christy Martin in Christy

Parlando con la rivista, Sweeney ha rivelato: “In ogni singolo combattimento che vedete, ci prendiamo a pugni davvero. Ci diamo dentro con tutta la forza. Ho sempre creduto che non si sarebbe potuto rendere tutto realistico se si fosse usato un controfigura o se si fossero simulati i colpi”.

Foster si è immerso completamente nel ruolo di Jim Martin, il marito dispotico di Christy, la cui violenza sfrenata la porta quasi alla morte. La sua interpretazione era così inquietante e realistica che quando la vera Christy Martin e la sua compagna Lisa Holewyne hanno visitato il set, hanno preferito mantenere le distanze da lui. A riguardo il regista ha affermato: “Gli è stato chiesto non solo di recitare, ma anche di capire e interpretare un personaggio sgradevole. E molte star del cinema non vogliono farlo. Può essere difficile”.

Martin ha invece trascorso del tempo con Sweeney quando lei ha fatto visita al set, un’esperienza che l’attrice ha inizialmente descritto come snervante, anche se il suo nervosismo è stato alleviato una volta che l’ha vista recitare le scene di lotta. “Ti incita e urla: “Colpiscilo con il gancio!”, come se stesse davvero guardando un combattimento. E io le dico: “Christy, sai già come andrà a finire”. E lei risponde: “Sì, ma mi ci metto comunque tutto il cuore!”. È stata un’esperienza davvero divertente”.

Articolo precedente
Mark Rylance entra nel cast di Artificial di Luca Guadagnino
Articolo successivo
Fast and Loose: il film con Will Smith ha trovato un nuovo regista
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved