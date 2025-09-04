Christy: Sydney Sweeney irriconoscibile nelle prime foto ufficiali del biopic

Diretto da David Michôd, che ha co-sceneggiato il film insieme a Mirrah Foulkes, il biopic sportivo di prossima uscita Christy vede Sydney Sweeney nei panni della protagonista Christy Martin, seguendo l’ascesa dell’ex pugile professionista fino a diventare la combattente femminile più famosa d’America negli anni ’90, fino al tentato omicidio da parte del marito nel 2010.

Oltre a Sydney Sweeney nel ruolo di Christy Martin, il cast include anche Ben Foster, candidato agli Emmy, nel ruolo del marito James V. Martin, insieme alla due volte vincitrice degli Emmy Merritt Wever, Katy O’Brian (Love Lies Bleeding), Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman e Tony Cavalero.

Tramite Vanity Fair, sono ora state rivelate le prime immagini del film, che danno ulteriore prova dell’incredibile trasformazione fisica di Sydney Sweeney per il ruolo di Christy. Ci sono in totale tre immagini che mostrano Christy Martin, interpretata da Sweeney, sollevata sul ring, seduta accanto al marito e una foto dietro le quinte di Sweeney e del regista David Michôd (le immagini si possono vedere qui).

Queste prime immagini rivelano come Sydney Sweeney abbia quindi dato vita ad una trasformazione fisica radicale per interpretare Christy Martin. Per il ruolo, Sweeney si è allenata per tre mesi, praticando boxe e sollevamento pesi per diverse ore al giorno, collaborando con un nutrizionista e aumentando di peso di circa 13-16 kg. Durante le riprese, ha anche subito diverse commozioni cerebrali mentre interpretava le scene di combattimento.

Sydney Sweeney è Christy Martin in Christy

Parlando con la rivista, Sweeney ha rivelato: “In ogni singolo combattimento che vedete, ci prendiamo a pugni davvero. Ci diamo dentro con tutta la forza. Ho sempre creduto che non si sarebbe potuto rendere tutto realistico se si fosse usato un controfigura o se si fossero simulati i colpi”.

Foster si è immerso completamente nel ruolo di Jim Martin, il marito dispotico di Christy, la cui violenza sfrenata la porta quasi alla morte. La sua interpretazione era così inquietante e realistica che quando la vera Christy Martin e la sua compagna Lisa Holewyne hanno visitato il set, hanno preferito mantenere le distanze da lui. A riguardo il regista ha affermato: “Gli è stato chiesto non solo di recitare, ma anche di capire e interpretare un personaggio sgradevole. E molte star del cinema non vogliono farlo. Può essere difficile”.

Martin ha invece trascorso del tempo con Sweeney quando lei ha fatto visita al set, un’esperienza che l’attrice ha inizialmente descritto come snervante, anche se il suo nervosismo è stato alleviato una volta che l’ha vista recitare le scene di lotta. “Ti incita e urla: “Colpiscilo con il gancio!”, come se stesse davvero guardando un combattimento. E io le dico: “Christy, sai già come andrà a finire”. E lei risponde: “Sì, ma mi ci metto comunque tutto il cuore!”. È stata un’esperienza davvero divertente”.