Superman: una nuova foto di Hawkgirl per celebrarne l’anniversario

Oggi ricorre il 25° anniversario della prima apparizione nella DC Comics della terza incarnazione di Hawkgirl, Kendra Saunders, che debutterà nel live-action di Superman il mese prossimo. Isabela Merced (Madame Web, The Last of Us) interpreterà l’eroina alata, che nel film verrà presentata come membro della “Justice Gang” insieme a Guy Gardner (Nathan Fillion) e Mr. Terrific (Edi Gathegi).

James Gunn ha condiviso sui social media un nuovo dietro le quinte di Merced, direttamente dal set del reboot del DCU, pur riconoscendo la storia “complicata” del personaggio. Non ci aspettiamo che le origini di Kendra vengano esplorate in modo significativo in Superman, sebbene Merced abbia confermato che alcuni aspetti del suo passato saranno mantenuti durante una recente intervista.

“Kendra si è reincarnata da un alieno. Quindi ha tutti quei ricordi. La storia è davvero cupa, così incasinata che mi chiedo come la gestiranno quando si tratterà di affrontarla. Credo che porti con sé tutti i ricordi, i traumi e gli errori delle sue vite passate nel suo corpo, ovunque vada, quindi ha un atteggiamento un po’ scontroso.”