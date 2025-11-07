HomeCinema News2025

Meryl Streep e Sigourney Weaver protagoniste di Useful Idiots di Apple TV

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Meryl Streep
Meryl Streep assiste al red carpet della proiezione e della cerimonia di apertura del 77° Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Meryl Streep e Sigourney Weaver hanno appena firmato per recitare in un nuovo thriller intitolato Useful Idiots, diretto dal regista di una serie fantascientifica per Apple TV. Hanno vinto numerosi premi, tra cui tre Oscar per la Streep (“Kramer contro Kramer”, “La scelta di Sophie” e “The Iron Lady”) e due Golden Globe per la Weaver (“Gorilla nella nebbia” e “Una donna in carriera”).

Non avevano mai recitato insieme in un progetto prima, nonostante siano due degli attori più iconici dell’industria dell’intrattenimento. Ma tutto sta per cambiare, ora che Streep e Weaver sono state scritturate per Useful Idiots, secondo Deadline.

Il regista, Joseph Cedar, ha diretto film come Time of Favor e Campfire. Ha anche ottenuto nomination all’Oscar per Beaufort e Footnote. Sul piccolo schermo, ha diretto Our Boys della HBO e la serie fantascientifica Constellation per Apple TV. Cedar e Shachar Bar-On hanno scritto la sceneggiatura insieme; Bar-On è attualmente produttore di 60 Minutes.

Zhang Xin, Jonathan King, Bruce Cohen e William Horberg sono i produttori, mentre Graham Taylor, Christopher Slager e Dan Guando lavorano dietro le quinte come produttori esecutivi.

È attualmente in corso la ricerca di uno studio cinematografico per distribuire Useful Idiots nelle sale, ma le case di produzione coinvolte nel progetto sono Fifth Season e Black Bear.

In Useful Idiots, Meryl Streep interpreterà una giornalista di nome Diane Castle, la cui competenza include immobili di lusso a New York. Inizia a sentirsi frustrata dal dover scrivere costantemente di ricchi. Tuttavia, tutto cambia quando inizia a indagare sul nuovo acquirente di un attico che ha pagato una cifra record. Lungo il cammino, svela misteri e scopre segreti sconvolgenti che coinvolgono la corruzione. Continuando a scavare in questa storia, Diane e la sua famiglia finiscono nel mirino. I dettagli sul personaggio di Sigourney Weaver non sono stati rivelati. Ma considerando il suo ruolo da star nel film, è possibile che interpreti la proprietaria dell’attico al centro delle indagini di Diane.

Sebbene Streep e Weaver non abbiano mai lavorato insieme prima, entrambe hanno alle spalle carriere di tutto rispetto nell’industria dello spettacolo.

Articolo precedente
Jack Reacher: Punto di non ritorno, le 8 differenze principali rispetto al libro di Lee Child
Articolo successivo
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la spiegazione del finale del film Marvel
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved