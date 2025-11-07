Meryl Streep e Sigourney Weaver protagoniste di Useful Idiots di Apple TV

Meryl Streep e Sigourney Weaver hanno appena firmato per recitare in un nuovo thriller intitolato Useful Idiots, diretto dal regista di una serie fantascientifica per Apple TV. Hanno vinto numerosi premi, tra cui tre Oscar per la Streep (“Kramer contro Kramer”, “La scelta di Sophie” e “The Iron Lady”) e due Golden Globe per la Weaver (“Gorilla nella nebbia” e “Una donna in carriera”).

Non avevano mai recitato insieme in un progetto prima, nonostante siano due degli attori più iconici dell’industria dell’intrattenimento. Ma tutto sta per cambiare, ora che Streep e Weaver sono state scritturate per Useful Idiots, secondo Deadline.

Il regista, Joseph Cedar, ha diretto film come Time of Favor e Campfire. Ha anche ottenuto nomination all’Oscar per Beaufort e Footnote. Sul piccolo schermo, ha diretto Our Boys della HBO e la serie fantascientifica Constellation per Apple TV. Cedar e Shachar Bar-On hanno scritto la sceneggiatura insieme; Bar-On è attualmente produttore di 60 Minutes.

Zhang Xin, Jonathan King, Bruce Cohen e William Horberg sono i produttori, mentre Graham Taylor, Christopher Slager e Dan Guando lavorano dietro le quinte come produttori esecutivi.

È attualmente in corso la ricerca di uno studio cinematografico per distribuire Useful Idiots nelle sale, ma le case di produzione coinvolte nel progetto sono Fifth Season e Black Bear.

In Useful Idiots, Meryl Streep interpreterà una giornalista di nome Diane Castle, la cui competenza include immobili di lusso a New York. Inizia a sentirsi frustrata dal dover scrivere costantemente di ricchi. Tuttavia, tutto cambia quando inizia a indagare sul nuovo acquirente di un attico che ha pagato una cifra record. Lungo il cammino, svela misteri e scopre segreti sconvolgenti che coinvolgono la corruzione. Continuando a scavare in questa storia, Diane e la sua famiglia finiscono nel mirino. I dettagli sul personaggio di Sigourney Weaver non sono stati rivelati. Ma considerando il suo ruolo da star nel film, è possibile che interpreti la proprietaria dell’attico al centro delle indagini di Diane.

Sebbene Streep e Weaver non abbiano mai lavorato insieme prima, entrambe hanno alle spalle carriere di tutto rispetto nell’industria dello spettacolo.