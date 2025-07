I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la spiegazione del finale del film Marvel

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) è finalmente arrivato al cinema, lanciando ufficialmente la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe con un reboot ambizioso e visivamente suggestivo. Diretto da Matt Shakman e ambientato in una realtà alternativa ispirata agli anni ’60 — la Terra-828 — il film presenta la Prima Famiglia Marvel, ovvero Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Pur restando un’avventura autonoma, l’opera si distingue per la sua estetica retro-futuristica, la rappresentazione della gravidanza di Sue e l’introduzione di antagonisti cosmici come Galactus e Silver Surfer, interpretati da Ralph Ineson e Julia Garner. La narrazione punta molto sui legami familiari, l’identità e il sacrificio, evitando il percorso canonico delle origini e proponendo invece una squadra già formata, pronta a confrontarsi con una minaccia intergalattica senza affiliazioni dirette ai Vendicatori.

Il film, però, getta le basi per Avengers: Doomsday, che vedremo al cinema a dicembre 2026, presentando dunque diversi elementi molto importanti. Dopo aver visto in anteprima il film e aver già approfondito le sue due scene post-credits (qui la descrizione e le teorie sul futuro che impostano), andiamo ora a proporre una spiegazione del finale del film, cercando di cogliere alcuni dettagli che potranno rivelarsi in futuro, ma anche quei dettagli che il film “mette in pausa” in attesa di poterli riprendere al momento giusto.

La spiegazione del piano di Reed Richards in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film, dunque, si basa sulla gigantesca minaccia di Galactus, il quale intende divorare la terra. L’unico modo per fermarlo sarebbe quella di consegnarli Franklin Richards, il figlio di Reed e Sue. Galactus riconosce infatti nel bambino un potere straordinario, che potrebbe liberarlo dalla sua maledizione, facendolo a suo modo diventare il suo erede. Naturalmente i Fantastici Quattro si oppongono alla cosa, ma non hanno idea di come fermare la furia di Galactus. L’idea arriva quando Sue pronuncia alcune parole che il padre era solito dirle: “sposterei il cielo e la terra per te”.

Reed elabora così il piano di teletrasportare l’intero pianeta Terra altrove nell’universo, allontanandosi così dalla minaccia del Divoratore di Mondi. Già in precedenza nel film lo si era visto intento in esperimenti sul teletrasporto, in quel caso di un uovo. Per riuscire in un’impresa così colossale, vengono allora fatti costruire dispositivi appositi in tutto il mondo, cosa che sembra dar luogo ad una vera e propria alleanza mondiale. Sfortunatamente il piano viene mandato in frantumi da Silver Surfer, araldo di Galactus, che distrugge le postazioni costruite eccetto quella di New York, venendo fermata per tempo da Johnny Storm.

A questo punto, ai Fantastici Quattro non resta che tentare l’inverso, ovvero teletrasportare Galactus altrove nell’universo. Per farlo, lo attirano all’interno del raggio di azione della postazione ancora funzionante utilizzando Franklin come esca, salvo portarlo all’ultimo in salvo lontano dal villain. Il gigante, sceso dalla sua astronave per reclamare il bambino, sembra inizialmente non cadere nella trappola e individua il luogo in cui è stato spostato Franklin. Riesce così effettivamente a prenderlo con sé, ma è a quel punto che interviene Sue Storm, che con il suo potere dei campi di forza riesce a spingere Galactus verso il buco aperto dal teletrasporto.

L’intervento di Silver Surfer

Così, mentre Galactus viene spinto verso questo portale, Franklin viene tratto in salvo. Ma il gigante è troppo forte e Sue troppo esausta per allontanarlo per sempre. Johnny Storm sembra pronto a sacrificarsi per la causa, ma all’ultimo viene allontanato da Silver Surfer, la quale si ribella a Galactus, colpendolo con la propria tavola da surf e facendolo così finire del tutto dentro il portale, finendovi però a sua volta. A quel punto questo squarcio nello spazio viene chiuso e la minaccia del Divoratore dei Mondi è sconfitta. Ciò permette dunque a Silver Surfer di riscattarsi a suo modo dal tanto male fatto in nome del suo padrone.

Come ci mostrano alcuni flashback, prima di essere Silver Surfer lei era nota come Shalla-Bal, una scienziata sul suo pianeta. Pur di salvarlo dalla fame di Galactus, ha dunque accettato di diventare suo araldo. È lei ad individuare i pianeti che Galactus poi mangerà. Il suo punto di rottura avviene però quando Johnny Storm la costringe a sentire le urla disperate degli abitanti dei pianeti distrutti, scatenando il senso di colpa di lei, che sul momento fugge. Torna però dunque nel finale, aiutando i Fantastici Quattro ad allontanare Galactus dal loro pianeta.

Ma dove finiscono Silver Surfer e Galactus?

La risposta a questa domanda rimane per adesso un mistero. Di certo, né Silver Surfer né Galactus sono morti. Sono semplicemente stati teletrasportati in un altro punto dell’universo, ma non è chiaro se questo sia casuale o stabilito da Reed Richards. Sappiamo però che sono entrambi ancora vivi e questo stratagemma permette ai Marvel Studios di poterli far tornare in futuro. D’altronde, Galactus è un nemico troppo potente per esaurirlo con un solo film e Silver Surfer un personaggio molto complesso, che merita di essere esplorato ancora. Di certo, Galactus è però primo della sua astronave, il che potrebbe rappresentare un problema per lui.

Come si nutrirà? Per quanto tempo può resistere alla sua fame? Per il momento anche queste sono domande senza risposta. Va però sottolineato che è stato stabilito che esiste un solo Galactus per tutte le realtà facenti parte del Marvel Cinematic Universe. Dunque il modo in cui viene allontanato da Terra-828 potrebbe anche essere il modo in cui finisce nella realtà di Terra-616, ovvero quella in cui vivono gli Avengers che abbiamo sino ad oggi conosciuto. Potremmo dunque ritrovare lì il villain, desideroso più che mai di vendetta. Un suo ritorno, come anche quello di Silver Surfer, è da considerare più che una semplice probabilità.

Franklin Richard riporta in vita Sue Storm

Tornando ai Fantastici Quattro, l’enorme sforzo con cui Sue Storm allontana Galactus le costa la vita. La Donna Invisibile è effettivamente morta nel finale del film, con gli altri suoi tre compagni di squadra che già soffrono per averla persa. È però in quel momento che il piccolo Franklin, vedendo la madre priva di vita, scoppia a piangere, salvo poi smettere quando una volta poggiato su di lei. Con il tocco delle sue mani, dalle quali evidentemente scaturisce un potere inconcepibilmente forte, riesce infatti a riportare in vita Sue Storm, la quale come prima cosa affermerà “lui non è come noi, è molto di più”.

Abbiamo scritto di Franklin Richards, dei suoi poteri e del suo ruolo nell’universo Marvel in questo approfondimento, per cui in questa sede basta dire che I Fantastici Quattro: Gli Inizi imposta il figlio di Reed e Sue come un personaggio estremamente importante per i prossimi capitoli di questa Saga del Multiverso. Sembra infatti che in funzione di lui si baseranno gli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Cosa che ci viene confermata anche dalla scena mid-credits del film. Per il momento, però, le reali capacità di questo personaggio restano inesplorate, lasciando questa scoperta al futuro.

Il significato del film I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Al di là di questi esiti e delle possibili linee narrative che impostano, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è valido anche come film a sé stante. Si concentra dunque sul parlare di famiglia, ma ancor di più, il film ci mostra quattro supereroi fragili, in particolare Reed Richards, che vivono con il senso di colpa per ciò che non hanno potuto evitare e la paura per un futuro che non riescono a prevedere. Davanti a questi timori così umani – e così contemporanei – i quattro protagonisti trovano la capacità di reagire unendo le proprie forze. Ma la cosa non si limita solo a loro, in quanto l’intero mondo si unisce nel tentativo di sconfiggere la minaccia di Galactus.

Una minaccia che può essere interpretata come gli odierni pericoli che minacciano il nostro pianeta, dal cambiamento climatico (e c’è a riguardo un non sottile invito a risparmiare l’energia) fino agli spiriti bellicosi che oggigiorno devastano interi luoghi proprio come Galactus fa con New York. In questo I Fantastici Quattro: Gli Inizi si dimostra dunque un film molto attuale e contemporaneo, dove il popolo pretende la salvezza da precisi eroi senza preoccuparsi di come potrebbe a sua volta dare aiuto. Nel contrastare infine tutti insieme il Divoratore di Mondi, ci si apre invece ad una speranza per il futuro che dovrebbe ispirare tutti gli spettatori.