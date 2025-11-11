Millie Bobby Brown: 10 cose che non sai sull’attrice

Millie Bobby Brown è una giovane attrice che ha contribuito a cambiare il mondo delle serie tv negli ultimi anni, soprattutto grazie alle sue performance in Stranger Things. L’attrice, che ha cominciato a recitare sin da bambina, è diventata protagonista indiscussa di una serie che è amata ed apprezzata in tutto il mondo, spianando una larga e lunga strada per quello che sarà sicuramente un futuro più che roseo nel mondo della recitazione.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Mille Bobby Brown.

Millie Bobby Brown: i suoi film

1. Ha recitato in popolari film. Sebbene la carriera di attrice sia attiva da qualche anno, la Brown non aveva mai lavorato ad un film. Il lungometraggio di debutto è stato, quindi, Godzilla II – King of the Monsters, arrivato nei nostri cinema alla fine di maggio 2019. In seguito ha recitato anche in Enola Holmes (2020) e Godzilla vs. Kong (2021).

2. Ha lavorato in numerose serie tv. La giovane attrice ha iniziato la sua attività sul piccolo schermo, apparendo per la prima volta, nel 2013, con la serie C’era una volta nel Paese delle Meraviglie. In seguito, è apparsa in Intruders (2014), NCIS – Unità anticrimine (2014), Modern Family (2015), Grey’s Anatomy (2015) e Stranger Things (2016-2019), che l’ha resa una star. Inoltre, è apparsa in alcuni videoclip come Fin Me dei Sigma (2016), I Dare You dei The xx (2017) e Girls Like You dei Maroon 5 (feat Cardi B) (2018).

Millie Bobby oggi: film, progetti 2025 e matrimonio con Jake Bongiovi

Nel 2025 Millie Bobby Brown è ormai una delle giovani attrici più influenti al mondo. Dopo aver conquistato la fama con il ruolo di Undici (Eleven) in Stranger Things, la serie Netflix che ha ridefinito la cultura pop contemporanea, l’attrice britannica ha costruito una carriera solida e versatile, alternando blockbuster, drammi e progetti d’autore.

Nel 2024 è stata protagonista di Damsel, fantasy d’azione targato Netflix, dove interpreta una giovane donna destinata al sacrificio che decide di ribellarsi al suo destino, mostrando un lato più maturo e potente della sua recitazione. Nel 2025 la vedremo invece accanto a Chris Pratt in The Electric State, kolossal fantascientifico diretto dai fratelli Russo (già autori di Avengers: Endgame), in cui veste i panni di una ragazza in viaggio con un robot in un futuro distopico.

È inoltre in post-produzione Enola Holmes 3, terzo capitolo della fortunata saga Netflix che la vede nuovamente nei panni della brillante sorella minore di Sherlock Holmes. Il film, di cui la Brown è anche produttrice esecutiva, promette di ampliare ulteriormente l’universo narrativo inaugurato nel 2020 e di rafforzare la collaborazione dell’attrice con la piattaforma di streaming.

Parallelamente, la Brown si prepara a tornare per l’ultima volta nei panni di 11 nella quinta e conclusiva stagione di Stranger Things, attesa per il 2026, che chiuderà definitivamente una delle saghe più amate della storia della TV.

Millie Bobby Brown ha un marito

3. È sposata. Sul piano personale, l’attrice ha sposato nel maggio 2024 Jake Bongiovi, figlio del musicista Jon Bon Jovi, in una cerimonia privata celebrata in Georgia, negli Stati Uniti. La coppia mantiene un profilo riservato ma continua a essere seguita con grande affetto dai fan di entrambi.

Millie Bobby Brown in Stranger Things

4. Si è davvero rasata la testa. Per interpretare Undici, la giovane attrice si sarebbe dovuta rasare la testa e all’inizio non era molto convinta della faccenda. Quando, poi, le è stato fatto notare come stesse bene Charlize Theron in Mad Max: Fury Road, la ragazza si è decisa. Su Internet esiste anche un video ripreso dalla madre, mentre le viene rasata l’intera testa. Per sua fortuna, nelle stagioni seguenti ha potuto farsi ricrescere e sfoggiare i suoi veri capelli.

5. È stata candidata a importanti premi. Per la sua interpretazione nella serie, la Brown è stata candidata in molteplici occasioni a premi di grande prestigio. In particolare è stata candidata nel 2017 e nel 2018 ai SAG Awards come miglior attrice in una serie drammatica e come parte del miglior cast di una serie drammatica. Ancor più importanti sono però state le nomination come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica ricevute agli Emmy Awards (gli Oscar della televisione). Pur non riportando vittorie, la Brown ha ottenuto maggiore popolarità.

Millie Bobby Brown in Godzilla

6. Il ruolo è stato scritto appositamente pensando a lei. Godzilla II – King of the Monster è stato il film di debutto per la Brown, dove interpreta Madison Russell. In fase di lavorazione il team di ha basato il volto del personaggio proprio su quello dell’attrice, ben prima che questa fosse poi effettivamente scelta. Secondo il regista Michael Dougherty, “Ci siamo così abituati a vedere la sua faccia che abbiamo semplicemente detto: ‘Beh… perché non le facciamo l’offerta?‘”. Una volta ricevuta questa, la Brown è stata lieta di accettare il ruolo.

Florence by Mills: il brand di Millie Bobby Brown cresce nel 2025

7. Ha ideato una linea di cosmetici. Oltre alla carriera di attrice, Millie Bobby Brown ha saputo costruire un vero e proprio impero imprenditoriale con il suo brand di cosmetici Florence by Mills, lanciato nel 2019 e oggi tra i marchi più amati della Generazione Z. Il brand, ispirato ai valori di autenticità e autoaccettazione, prende il nome dalla bisnonna dell’attrice e promuove una bellezza naturale, inclusiva e accessibile.

Nel 2025, Florence by Mills continua la sua espansione internazionale, con nuove linee dedicate alla cura della pelle e dei capelli, packaging sostenibili e collaborazioni con influencer e ambasciatori globali. Il marchio è distribuito in oltre 30 paesi e disponibile sia online che in store selezionati, tra cui Sephora e Ulta Beauty.

Millie Bobby Brown segue da vicino ogni fase creativa e comunicativa del brand, partecipando attivamente al design dei prodotti e alle campagne promozionali. Il successo di Florence by Mills conferma la sua immagine di giovane imprenditrice consapevole, capace di coniugare popolarità, etica e responsabilità sociale in un progetto coerente con i valori della sua generazione.

Millie Bobby Brown è su Instagram

8. Ha un account seguitissimo. Come la maggior parte dei suoi colleghi, anche la giovane attrice ha aperto da qualche anno il proprio profilo Instagram, seguito da qualcosa come 47,9 milioni di persone. Il suo profilo è un tripudio di foto che la ritraggono protagonista tra momenti lavorativi e di svago. Seguendola, si potrà dunque rimanere aggiornati su tutte le sue attività, dalla recitazione alla pubblicità, fino ai luoghi da lei visitati e molto altro.

8. Ha diversi haters. Con l’avvento dei social, gli hater si sono scatenati in rete. I classici leoni da tastiera non hanno risparmiato nemmeno la Brown, che si è trovata a dover rispondere a chi la criticava per il fatto, secondo loro, di fare la grande quando, invece, dovrebbe vestirsi e comportarsi come una ragazza della sua età.

Millie Bobby Brown: età e altezza nel 2021

10. Millie Bobby Brown è nata il 19 febbraio del 2004 a Malaga, in Andalucia. L’attrice ha dunque da poco compiuto 21 anni. La sua altezza complessiva corrisponde a 163 centimetri.

Fonti: IMDb, Screenrant, Variety