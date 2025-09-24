James Bond: Denis Villeneuve inizierà il processo di casting dopo Dune – Parte Tre

Denis Villeneuve inizierà la ricerca di un attore che interpreti la spia immaginaria più famosa al mondo, James Bond, il prossimo anno, quando avrà completato la produzione di Dune – Parte Tre. Deadline riporta che il regista e i suoi collaboratori stanno cercando un “volto nuovo” che interpreti 007 nel prossimo film. Inoltre, si riferisce che James Bond sarà un uomo, come scritto dal creatore Ian Fleming, e, cosa importante, sarà un attore proveniente dalle isole britanniche.

Questo esclude fantasiose speculazioni secondo cui Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler, Jacob Elordi e altri attori che non provengono dal Regno Unito sarebbero in lizza per il ruolo. Gli addetti ai lavori riportano anche che l’approccio ideale è quello di scegliere un attore “sconosciuto”, possibilmente tra i 20 e i 30 anni, per interpretare quello che Fleming definiva “uno strumento contundente”: un uomo letale ma “estremamente noioso e poco interessante a cui sono successe delle cose”.

Se ci si attiene a questi criteri, ciò significa che anche i favoriti come Tom Hardy, 47 anni, Idris Elba, 53 anni, e Henry Cavill, 42 anni, probabilmente non corrispondono a ciò che Villeneuve, i produttori David Heyman e Amy Pascal e i dirigenti della Amazon MGM Studios stanno cercando. A questo punto, non resta che attendere che Villeneuve completi le riprese di Dune – Parte Tre, poiché prima di quel momento è improbabile che si possano avere novità in merito al prossimo James Bond.

LEGGI ANCHE: James Bond: rivelati possibili dettagli dell’accordo con Denis Villeneuve