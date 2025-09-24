HomeCinema News2025

James Bond: Denis Villeneuve inizierà il processo di casting dopo Dune – Parte Tre

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
James Bond

Denis Villeneuve inizierà la ricerca di un attore che interpreti la spia immaginaria più famosa al mondo, James Bond, il prossimo anno, quando avrà completato la produzione di Dune – Parte Tre. Deadline riporta che il regista e i suoi collaboratori stanno cercando un “volto nuovo” che interpreti 007 nel prossimo film. Inoltre, si riferisce che James Bond sarà un uomo, come scritto dal creatore Ian Fleming, e, cosa importante, sarà un attore proveniente dalle isole britanniche.

Questo esclude fantasiose speculazioni secondo cui Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler, Jacob Elordi e altri attori che non provengono dal Regno Unito sarebbero in lizza per il ruolo. Gli addetti ai lavori riportano anche che l’approccio ideale è quello di scegliere un attore “sconosciuto”, possibilmente tra i 20 e i 30 anni, per interpretare quello che Fleming definiva “uno strumento contundente”: un uomo letale ma “estremamente noioso e poco interessante a cui sono successe delle cose”.

Se ci si attiene a questi criteri, ciò significa che anche i favoriti come Tom Hardy, 47 anni, Idris Elba, 53 anni, e Henry Cavill, 42 anni, probabilmente non corrispondono a ciò che Villeneuve, i produttori David Heyman e Amy Pascal e i dirigenti della Amazon MGM Studios stanno cercando. A questo punto, non resta che attendere che Villeneuve completi le riprese di Dune – Parte Tre, poiché prima di quel momento è improbabile che si possano avere novità in merito al prossimo James Bond.

LEGGI ANCHE: James Bond: rivelati possibili dettagli dell’accordo con Denis Villeneuve

Articolo precedente
Millie Bobby Brown interpreterà l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect
Articolo successivo
Jimmi Simpson entra nel cast di The Walking Dead: Dead City Stagione 3
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved