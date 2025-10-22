Mortal Kombat 2: l’uscita in sala anticipata di una settimana

Il ritorno al Netherrealm avverrà prima del previsto grazie a un nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 2. Il prossimo capitolo dell’adattamento live-action dell’iconica serie di videogiochi di combattimento dovrebbe riprendere poco dopo la fine del reboot di Mortal Kombat del 2021, in cui Sonya Blade, Jax e Cole Young decidono di creare una nuova squadra di combattenti del Regno Terrestre, in particolare Johnny Cage.

Con volti nuovi e di ritorno, tra cui Karl Urban nei panni di Cage e Martyn Ford in quelli di Shao Kahn, Mortal Kombat 2 era originariamente previsto per il 24 ottobre 2025, ma ha subito un cambiamento a sorpresa nei suoi piani, essendo stato posticipato a maggio 2026. Secondo alcune indiscrezioni, la decisione sarebbe stata presa dalla Warner Bros. che, forte del successo al botteghino di Superman del 2025, vorrebbe replicarlo con un’altra uscita estiva.

Dopo aver già posticipato l’uscita del film da ottobre 2025 al 15 maggio 2026, la Warner Bros. Pictures ha però apportato un’altra modifica alla data di uscita di Mortal Kombat II. Il sequel dell’adattamento del videogioco è ora previsto nelle sale l’8 maggio, con un anticipo di una settimana rispetto alla data precedente.

Sebbene al momento non sia chiaro il motivo per cui lo studio abbia deciso di cambiarla nuovamente, la nuova data di uscita di Mortal Kombat 2 offre al film una possibilità ancora maggiore di eccellere al botteghino. La maggior parte del mese di maggio 2026 è caratterizzata da uscite minori, con il weekend del 15 maggio che vedrà in particolare il debutto di Poetic License di Maude Apatow e del thriller Is God Is.

Tuttavia, maggio è un mese unico in quanto è racchiuso tra Animal Friends e Il diavolo veste prada 2 nella sua prima settimana, e The Mandalorian e Grogu nella sua ultima settimana. Dato che Mortal Kombat 2 si rivolge a un pubblico più maturo rispetto agli altri film, non c’è nessun altro film con cui sia in diretta concorrenza.

Detto questo, puntare su una finestra in cui evitare il pubblico adolescente attirato dal film di Star Wars è in definitiva una decisione migliore per Mortal Kombat 2. Il film precedente è uscito nelle sale alla fine di aprile 2021 e, nonostante gli ostacoli della pandemia di COVID-19 e l’uscita simultanea su HBO Max, ha comunque ottenuto un discreto successo al botteghino. Pertanto, mantenere il franchise nella tarda primavera potrebbe essere la scelta migliore per gettare le basi per il futuro.

Il cast di Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 è diretto da Simon McQuoid da una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater. Il sequel vedrà il ritorno di Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion e Max Huang nei panni di Kung Lao.

Il sequel d’azione introdurrà anche una serie di nuovi personaggi oltre al Johnny Cage di Karl Urban, ovvero Adeline Rudolph (Resident Evil) nei panni di Kitana, Tati Gabrielle (You) nei panni di Jade, Martyn Ford (F9) nei panni dell’imperatore Shao Kahn, Damon Herriman di Mindhunter nei panni del demone di Netherrealm Quan Chi, Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni del Re Edeniano Jerrod e Ana Thu Nguyen (Get Free) nei panni della Regina Sindel. Ulteriori dettagli sulla trama sono ancora tenuti nascosti. Il film è prodotto da James Wan, Michael Clear, Todd Garner e E. Bennet Walsh.

Il film sarà al cinema dal 15 maggio 2026.