Jeremy Renner aggiorna sul suo futuro come Occhio di Falco nel MCU

Sono passati quasi quattro anni da quando Jeremy Renner ha interpretato Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe nella serie TV che condivide con Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Con la saga del Multiverso che si avvicina alla fine, il destino delle varie serie TV del MCU è ancora incerto. Liam Crowley di ScreenRant ha recentemente intervistato Renner in vista della premiere della quarta stagione di Mayor of Kingstown il 26 ottobre e ha ottenuto un nuovo aggiornamento sulle possibilità di una seconda stagione di Occhio di Falco.

Il veterano dell’MCU, che fa parte del franchise dal 2011 con Thor, ha sottolineato che “non è davvero una decisione che spetta a me prendere”. Renner ha aggiunto: “Per una seconda stagione, l’idea era sempre quella di continuare quella narrazione, anche nel contesto natalizio, perché amano quel mondo a New York”. Con l’ambientazione natalizia che gioca un ruolo cruciale, la star di Clint Barton ha concluso dicendo: “Non c’è davvero posto più bello di New York fino a Natale. Dopo Natale è un po’ desolante”.

Una versione alternativa del popolare eroe Marvel interpretato da Renner ha recentemente fatto la sua comparsa nel mondo dell’animazione nella serie TV Marvel Zombies, che ha debuttato il 24 settembre 2025 su Disney+. Per quanto riguarda il live-action, l’attore non ha più interpretato l’eroe dell’MCU dal sesto episodio di Hawkeye, che ha debuttato il 22 dicembre 2021. In un’intervista separata con ComicBook, a Renner è stato chiesto se Clint si fosse ritirato di nuovo e se si sarebbe costretto a tornare per un grande evento come Avengers: Doomsday.

Ha commentato: “Penso che abbia iniziato a ritirarsi… ma è sempre tornato dal ritiro, lo sai”. Per lui, il membro di lunga data degli Avengers è “un uomo di famiglia; sai sempre da che parte sta, e ha sempre rinunciato al pensionamento”. Ma finché sarà vivo, Renner vede l’arciere della Marvel tornare sempre in gioco, dicendo: “Finché non verrà ucciso, continuerà sempre a lavorare”.

Dove potremmo rivedere l’Occhio di Falco di Jeremy Renner?

Mentre la Marvel Studios ha svelato diversi membri del cast di Avengers: Doomsday il 26 marzo 2025, l’Occhio di Falco di Jeremy Renner non era tra questi. Tuttavia, durante il CinemaCon del 3 aprile 2025, Kevin Feige ha confermato che saranno annunciati altri personaggi, lasciando aperta la porta alla possibilità che Clint sia uno di questi. Non resta dunque che attendere maggiori novità, con la speranza di poter rivedere l’amato eroe tornare in azione.