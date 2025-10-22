Frankenstein, spiegazione del finale: come Guillermo Del Toro aggiorna il classico dell’horror per l’era moderna

Sebbene l’adattamento cinematografico del romanzo di Mary Shelley realizzato da Guillermo del Toro sia piuttosto fedele all’opera originale, Frankenstein si prende alcune interessanti libertà rispetto al materiale di partenza. Opera fondamentale della letteratura fantascientifica e horror, Frankenstein ha ispirato innumerevoli adattamenti nel corso degli anni. Quello di Del Toro è uno dei più spettacolari dal punto di vista visivo, grazie al suo approccio all’art design.

Nel processo di adattamento, tuttavia, del Toro modifica alcuni momenti e relazioni dei personaggi per sottolineare temi specifici del romanzo. Nel farlo, Guillermo del Toro introduce anche un tocco molto moderno alla storia, reinventando parti della storia originale e adattandole più strettamente al suo tipico approccio artistico.

Frankenstein rende Victor il cattivo della sua stessa storia

Frankenstein (la nostra recensione) gioca con il materiale originale in modi interessanti, tra cui l’enfasi sugli aspetti più oscuri di Victor Frankenstein. Anche nei ricordi di Victor sulla sua storia, egli non è mai necessariamente ritratto in una luce lusinghiera. Al contrario, Victor è descritto come inutilmente severo, casualmente crudele e irascibile, con un senso di arroganza che guida i suoi disperati esperimenti.

Si tratta di una divergenza oscura dal modo in cui Victor è stato ritratto nei film precedenti, che ricorda più il cupo eroe byroniano del materiale originale. La sua attenzione egocentrica e la sua incapacità di accettare i propri difetti sono amplificate, influenzando il suo rapporto travagliato con la fidanzata di suo fratello, le sue lotte con la sua famiglia e, in ultima analisi, il suo conflitto con la sua creazione.

Victor scarica sempre la colpa sugli altri, mentendo spudoratamente per convincere le persone che non è lui il responsabile della morte di Henrich ed Elizabeth. Ci vogliono la morte di suo fratello e le sue ultime parole, che condannano Victor come il “vero mostro”, per far finalmente capire a Victor i propri errori.

Anche allora, Victor cerca di vendicarsi dell’auto-riflessione, dando vita a una caccia sanguinosa e dolorosa. È solo nelle sue ultime ore di vita che Victor sembra riconoscere pienamente ciò che è diventato, ammettendo sinceramente i suoi rimpianti e implorando il perdono della creatura. Il fatto che lo ottenga sottolinea l’umanità della creatura, che lascia Victor morire in pace.

La tragica storia d’amore del mostro con Elizabeth è la chiave emotiva del Frankenstein di Del Toro

Uno degli elementi più emotivi di Frankenstein è il legame che si sviluppa tra Elizabeth e la creatura. Al loro primo incontro, tra i due scatta immediatamente una scintilla. In contrapposizione alle crudeli lezioni di Victor, Elizabeth offre empatia. È in questo momento che la creatura mostra per la prima volta la sua vera umanità, gettando le basi per il suo arco narrativo finale.

Si sottintende anche che questo sia il colpo di grazia per Victor. Quando decide che la creatura è stata un errore, le concede una possibile tregua se riuscirà a dire un’altra parola oltre a “Victor”. Quando la creatura dice “Elizabeth”, Victor cerca comunque di ucciderla, implicitamente per gelosia, poiché lei ha respinto le sue avance.

Il concetto di una storia d’amore tra Elizabeth e il mostro ha senso, data la storia della filmografia di Del Toro, il regista che ha vinto un Oscar per La forma dell’acqua. Questo filo conduttore finisce però per essere uno degli elementi più tragici di Frankenstein. Quando la creatura dà la caccia a Victor, scopre Elizabeth nella sua prima notte di nozze.

I due hanno un breve ricongiungimento in cui sembrano ritrovare il loro legame, ma Elizabeth viene ferita mortalmente quando Victor li vede e spara alla creatura. Ferita a morte, muore da sola con la creatura, confessando che non era destinata a questo mondo. A causa dell’immortalità della creatura, tuttavia, lui non ha alcuna possibilità di ricongiungersi con lei nella morte.

È allora che la creatura inizia a comportarsi in modo veramente mostruoso nei confronti di Victor, reagendo in modo più vendicativo. Frankenstein non è mai stata una storia felice, ma questi elementi aggiungono un tocco dolorosamente tragico al conflitto tra la creatura e il suo creatore, l’incapacità di quest’ultimo di accettare la prima che porta alla morte della donna che entrambi amavano.

Cosa sta succedendo con l’angelo della morte di Frankenstein?

Un motivo visivo ricorrente in Frankenstein è l’arcangelo che appare a Victor nei suoi sogni. Basato su una statua che aveva da bambino e che conserva anche da adulto, i pochi momenti in cui Victor abbraccia la fede piuttosto che le scienze naturali che lo circondano derivano dalle sue preghiere all’angelo affinché lo guidi e lo assista.

Victor vede ripetutamente l’angelo nel corso del film, che gli appare tra le fiamme nei suoi sogni. Tuttavia, l’angelo alla fine si toglie la sua bella maschera e rivela un volto scheletrico, trasformando il segnale di speranza in mezzo al caos in un presagio di sventura. Questo riflette la sua graduale discesa dall’ambizione elevata al rimpianto amaro.

Il fuoco che circonda l’angelo anticipa il destino finale del laboratorio di Victor, ridotto in macerie nel suo tentativo di distruggere la sua creazione. L’angelo potrebbe essere visto come una rappresentazione di diversi elementi della storia. L’interpretazione più ovvia sembra essere quella dell’angelo della morte, che incombe su Victor e gli ricorda che non può essere veramente sconfitto.

Tuttavia, potrebbe anche essere visto come una manifestazione dell’ambizione interiore di Victor. Quando considera il suo lavoro corretto e adeguato alle scienze naturali, è angelico. Una volta che si è rivoltato contro la creatura, l’angelo rivela il suo volto scheletrico. Questo riflette lo stato emotivo interiore di Victor e la sua visione delle proprie azioni.

L’angelo della morte potrebbe anche essere visto come un presagio delle azioni di Victor nel corso del film, che si avvicina man mano che più persone muoiono intorno a lui. La sua prima visione dell’angelo fiammeggiante arriva dopo la morte di sua madre, e le visioni si ripetono quando Henrich, Elizabeth e William muoiono intorno a lui. In un certo senso, Victor era il loro angelo della morte.

Come Frankenstein cambia il finale del romanzo

Frankenstein‘s framing device è tratto direttamente dal romanzo omonimo. In entrambe le versioni, Victor racconta la sua storia a un capitano nell’Artico prima che vengano trovati dal mostro. In entrambe le versioni, la creatura arriva per piangere la morte del suo creatore. Tuttavia, le circostanze esatte di questo finale e ciò che ne è stato della creatura in seguito differiscono.

Nel libro, la creatura non raggiunge Victor prima della sua morte. Victor non muore ammettendo i suoi errori e i suoi rimpianti, ma cercando invece di convincere la barca a salpare per la stessa gloria che un tempo era abbastanza ambizioso da cercare. Nel film, Victor chiede umilmente perdono alla creatura, ottenendolo alla fine prima di morire.

L’ultima conversazione di Victor con la sua creazione implora anche la creatura di abbracciare la vita. Questo porta alla natura ambigua del finale del film, che prepara la creatura a un futuro unico e inconoscibile. Si tratta di una grande divergenza rispetto al romanzo, che invece si concludeva con la creatura che ammetteva che, con la morte del suo creatore, era finalmente pronta a uccidersi.

Un tema importante della versione di Del Toro di Frankenstein è l’incapacità della creatura di morire, risultato degli esperimenti di Victor che hanno portato a un avanzato fattore di guarigione per la creatura. Il finale del libro assume un tono più apertamente cupo rispetto al film, che invece si conclude con una nota agrodolce di speranza per la creatura e il suo futuro.

Il vero significato del Frankenstein di Guillermo Del Toro

Frankenstein è un film sulle qualità mostruose dell’umanità, che stabilisce che i più grandi fallimenti delle persone spesso derivano dalle loro scelte e dai loro errori. L’ego e l’ambizione portano gli uomini a grandi altezze, ma li trasformano anche in mostri. Anche al di là di Victor, questo tema può essere visto nei destini di Leopold Frankenstein e Henrich Harlander.

Leopold era il padre di Victor, un brillante chirurgo determinato a far sì che suo figlio seguisse le sue orme. Questo lo portò a picchiare fisicamente suo figlio durante le lezioni, un tratto che fu tramandato a Victor. Il film mette in parallelo l’insegnamento fallito di Victor alla creatura con il trattamento abusivo di Leopold, creando un filo conduttore tra le loro peggiori qualità.

Henrich è il principale benefattore di Victor, presentandosi inizialmente come incuriosito dalla possibilità di entrare nella storia. In realtà, soffre di sifilide e spera che il processo possa essere utilizzato per prolungare la sua vita. Quando Victor gli dice senza mezzi termini che non funzionerà, Henrich reagisce violentemente, danneggiando i macchinari e facendosi uccidere.

Al contrario, il vecchio cieco di cui la creatura diventa amica è umile e gentile. La sua morte dopo l’attacco di un lupo è descritta come tranquilla e cupa, con la sua umanità che traspare nei suoi ultimi momenti. Questo ha un grande impatto sulla creatura, che impara da lui non solo a leggere e a parlare, ma anche a essere umano.

In tutto Frankenstein, sono le azioni avventate e rabbiose degli uomini a causare la morte loro e degli altri. Da Victor fino agli uomini senza nome che attaccano la creatura e vengono uccisi per legittima difesa, la violenza è ricambiata con la stessa moneta dal mondo in generale. In Frankenstein, la crescita emotiva più potente deriva dalla gentilezza e dall’empatia.