Naruto: Tasha Huo ammette che non ci sono novità sul film

Dopo aver trascorso un decennio in varie fasi di sviluppo, anche Tasha Huo è incerta su cosa stia succedendo con l’adattamento live-action di Naruto. Il film basato sul manga di Masashi Kishimoto, che racconta le vicende di un giovane ninja che si avventura per diventare il leader del suo villaggio, meglio conosciuto come Hokage, è entrato in fase di sviluppo nel 2015 con la produzione di Lionsgate e del fondatore della Marvel Studios, Avi Arad.

Negli anni successivi, il film su Naruto ha registrato progressi lenti ma costanti, con l’aggiornamento più importante arrivato all’inizio del 2024, quando Michael Gracey, regista di The Greatest Showman, ha passato il testimone a Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, per la regia e la co-sceneggiatura. Poco prima, la futura showrunner di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Tasha Huo, sarebbe stata coinvolta nella sceneggiatura del film, con la sua ultima bozza della sceneggiatura completata entro agosto 2024.

Ora, in un’intervista con ScreenRant per discutere del suo lavoro come showrunner di The Mighty Nein di Prime Video, a Huo è stato chiesto un nuovo aggiornamento sul film live-action di Naruto. La co-sceneggiatrice ha confessato di non avere “novità” sul film, riconoscendo l’agenda sempre fitta di impegni di Cretton con il Marvel Cinematic Universe e dicendo “vorrei avere” più notizie. Tuttavia, non ha ancora perso le speranze sul film, mettendosi nella stessa barca dei fan della serie, poiché “anch’io non vedo l’ora di vedere” l’adattamento.

Da quando ha fatto il suo ingresso nel mondo dei film di successo dopo Shang-Chi, Cretton è diventato uno dei registi più richiesti di Hollywood, in particolare per tutto ciò che riguarda la Marvel. Oltre ai piani provvisori per realizzare un sequel di Shang-Chi, Cretton ha anche co-creato e prodotto la prossima serie Disney+ Wonder Man, dirigendo i primi due episodi, e sta attualmente girando Spider-Man: Brand New Day per la sua uscita nel luglio 2026.

Nonostante l’attuale incertezza di Huo, tuttavia, il programma di Cretton dopo Spider-Man potrebbe finalmente aprirgli le porte per lavorare al film Naruto. Si ipotizza che il prossimo Avengers: Secret Wars fungerà da reboot per l’MCU, lasciando incerto il futuro di Shang-Chi e consentendo quindi lo sviluppo di qualcosa di nuovo. Inoltre, dato che quasi tutte le serie Marvel Disney+ hanno una sola stagione, probabilmente non sarà impegnato con i futuri episodi di Wonder Man.

Un altro motivo di fiducia è il continuo entusiasmo di Huo per la direzione del film su Naruto. Sia lei che Kishimoto hanno già espresso la loro fiducia nell’approccio di Cretton al materiale, riconoscendolo come un vero fan dell’iconico manga e, come tale, non prenderà alla leggera l’adattamento per il live-action. Inoltre, dato che One Piece di Netflix si è rivelato il più grande successo internazionale di adattamento di un manga in live-action, sarà interessante vedere quali lezioni lei e Cretton trarranno da questo per adattare un altro franchise iconico.

