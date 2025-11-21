HomeCinema News2025

James Cameron racconta l’evoluzione dei suoi personaggi femminili al cinema

Di Gianmaria Cataldo

-

James Cameron di Gage Skidmore
James Cameron parla al San Diego Comic Con International 2016, per "Aliens: 30th Anniversary", al San Diego Convention Center di San Diego, California. FOTO di © Gage Skidmore - creativecommons Attribuzione-ShareAlike 2.0 generico (CC BY-SA 2.0)

James Cameron è uno dei registi di maggior successo attualmente in attività ed è famoso per i suoi film all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Un elemento comune dei suoi primi film, in particolare, è la presenza di personaggi femminili forti. Durante una recente intervista con Vanity Fair, Cameron ha riflettuto proprio su come ha interpretato personaggi femminili ormai iconici come Sarah Connor in Terminator ed Ellen Ripley in Aliens. Secondo il regista, il suo approccio a questi personaggi deriva in ultima analisi dalle forti influenze femminili nella sua vita.

Penso che Ripley fosse in qualche modo presente nella mia mente mentre scrivevo Sarah. E Jamie Lee Curtis in Halloween. È stata una strana metamorfosi del tropo della ‘ultima ragazza’, giusto? Dove c’è l’ultima donna che il killer cerca di uccidere, ma lei reagisce e ha la meglio”, ha detto il regista. “E penso che questo derivi dall’avere una madre forte, dall’avere donne forti nella mia famiglia. Probabilmente c’è tutta un’interpretazione freudiana al riguardo. Quindi, in qualche modo, il tropo della ‘ultima ragazza’ nei film horror era più significativo”.

Cameron spiega che, sebbene questi personaggi presentino tratti considerati più tradizionalmente “maschili”, come la forza fisica e la padronanza delle armi, ha cercato di concentrarsi su altri tratti che vedeva nella sua vita. “Si trattava della resilienza, dell’intelligenza, del tipo di forza che una donna apporta a un personaggio, che non è il tipico ‘calcio nella porta’ o ‘sparare con la pistola’ maschile. Anche se le ho dato un po’ di questo in Aliens, è diverso. E penso che questo derivi dalla mia esperienza di vita precedente, che è confluita in quel cliché horror e slasher, e poi improvvisamente ha preso vita propria“.

Secondo James Cameron, è stato solo dopo i suoi primi successi che si è reso conto di stare facendo qualcosa di relativamente unico a Hollywood in termini di rappresentazione dei personaggi femminili. Dopo di che, ha deciso di approfondire la questione. “Quindi, dopo il successo di Terminator e Aliens, mi sono detto: ‘Oh, ora mi rendo conto che sto facendo qualcosa che Hollywood non ha fatto bene’. Sai, nei film mainstream. E ho pensato: ‘Continuerò a farlo’. La gente sta reagendo bene. L’ultima volta che ho controllato, le donne costituivano la metà del pubblico”.

“La domanda è: come posso, in qualità di sceneggiatore e regista maschio che ama l’azione e l’avventura, attrarre contemporaneamente il pubblico maschile e quello femminile? E penso che questo abbia cominciato a concretizzarsi per me in The Abyss e nei film successivi. È diventata una scelta più consapevole, ma sembrava un terreno fertile“, ha aggiunto Cameron.

Sebbene Ripley e Connor rimangano due dei personaggi femminili più memorabili della filmografia di James Cameron, lui non ha abbandonato i tentativi di portare avanti questa ricerca. The Abyss, ad esempio, mette in luce Lindsey Brigman, interpretata da Mary Elizabeth Mastrantonio, e True Lies pone grande attenzione su Helen Tasker, interpretata da Jamie Lee Curtis.

Connor, interpretata da Linda Hamilton, non solo è diventato un personaggio di spicco in Terminator, ma ha acquisito ancora più spessore nell’acclamato Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Anche se il personaggio di Hamilton non era presente nei tre sequel successivi, è tornato in Terminator – Destino Oscuro (2019), prodotto da James Cameron. C’è poi stata Rose in Titanic, interpretata da Kate Winslet, fino ad arrivare alla Neytiri di Zoe Saldaña nella serie Avatar, che è diventata un personaggio importante per Cameron, a conferma della sua grande attenzione nei confronti di personaggi femminili che riscrivono le regole del gioco.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

