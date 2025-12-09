“[Non] usate me o il mio lavoro per prendere posizione”: Sara Pichelli chiarisce i commenti sulle royalty di Miles Morales

I creatori di fumetti hanno da tempo difficoltà a ricevere royalties per i media e il merchandising basati sui personaggi che hanno creato. Di recente, sembrava che fosse emerso un nuovo caso quando è circolata un’intervista realizzata dall’outlet brasiliano Jamesons con Sara Pichelli — co-creatrice di Miles Morales insieme a Brian Michael Bendis — durante il CCXP. L’artista aveva dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso per il successo cinematografico e videoludico di Miles.

Ora, però, la creatrice è intervenuta sui social media per chiarire le sue dichiarazioni. Secondo Pichelli, la sua conversazione con Jamesons era stata “rilassata” e “ironica”, e non intendeva essere percepita come un lamento o come un suo essere “arrabbiata”. La dichiarazione completa dell’artista è la seguente:

«È giunta alla mia attenzione una notizia con un titolo su di me che diceva qualcosa riguardo alle royalties di Miles, scritta dopo un’intervista qui al CCXP. Volevo lasciar perdere, ma visto che molti di voi mi stanno scrivendo, voglio chiarire le cose. Quel titolo è un imbarazzante titolo acchiappaclick. Chi l’ha scritto ha completamente distorto il tono della nostra conversazione, che era rilassata e ironica, e inoltre quella era una piccolissima parte della nostra conversazione, in cui non stavo né lamentandomi né arrabbiandomi, stavo solo dicendo poche righe sull’industria del settore.

So che royalties e copyright sono un tema caldo, ma per favore non usate me o il mio lavoro per prendere posizione o dire str—ate. Non ve lo permetto. Inoltre, quando un creatore rilascia un’intervista durante una fiera (e il CCXP era incredibilmente impegnativo), è generoso e gentile: per favore non approfittate di questo per creare contenuti discutibili solo per ottenere più follower. Si può fare meglio, siate migliori.»

L’outlet ha risposto al chiarimento di Pichelli con una dichiarazione su X. Jamesons ha affermato che non era sua intenzione rendere sensazionalistica la copertura dell’intervista, e ha pubblicato un video dell’incontro con Pichelli — che sembra sia stato condiviso dopo la dichiarazione dell’artista.

«IL RUOLO DEL GIORNALISTA

Questo weekend al CCXP, il nostro caro @nogabeverso ci ha rappresentato nella copertura dell’evento e nelle interviste esclusive. Una di queste interviste è diventata virale ieri su varie pagine e portali in Brasile e all’estero. Sara Pichelli, l’artista co-creatrice di Miles Morales, ha fatto una chiacchierata super informale con Gabe su temi come il processo creativo di Miles, gli attacchi che il personaggio ha dovuto affrontare, le origini rom della Scarlet Witch, e i suoi futuri progetti in Marvel. Abbiamo postato tutte quelle clip qui sul profilo. […]

Tuttavia, ciò che è diventato virale in mezzo a tutto questo è stata la clip in cui Gabe chiede a Sara se riceva qualche compenso per aver creato un personaggio così popolare e importante, già adattato in vari media multimilionari come i videogiochi Sony e i film dello Spider-Verse. La risposta di Sara è stata negativa. Ha scherzato: “Magari! […] Sarei miliardaria. […] Non ricevo nulla. Ed è la parte più triste della mia vita.”

Abbiamo pubblicato quella clip completa qui, con il titolo “(LA MANCANZA DI) DIRITTI DEI CREATIVI!”, proprio come abbiamo fatto con le altre parti della conversazione. Sebbene il tema dei ‘diritti degli autori’ generi spesso polemiche su questo social, non ci aspettavamo la risonanza che ha avuto, con grandi testate come [Bleeding Cool] che hanno pubblicato la storia. Sappiamo che quando un’intervista viene trascritta, intonazioni e contesti possono perdersi. È comprensibile che frasi come “è la parte più triste della mia vita” suonino molto più drammatiche nel testo di quanto non fossero in quel momento, tra le risate. È importante dire che Jamesons non ha mai cercato di distorcere quella dichiarazione.

Non troverete alcun post in cui abbiamo usato quella frase fuori contesto o al di fuori dell’intervista completa. Il nostro portale ha due anime chiare. Siamo un media composto da giornalisti professionisti e al CCXP eravamo accreditati come stampa. […] Il ruolo del giornalismo non è solo intrattenere o celebrare le opere. È anche quello di fare domande scomode. Sarebbe più comodo mantenere la conversazione soltanto nel campo dell’ammirazione, ma mettere in discussione le strutture dell’industria, soprattutto quando coinvolgono cifre miliardarie e creatori senza royalties, è nostro dovere come stampa.

Se la risposta a una domanda legittima porta alla luce una realtà negativa o controversa, questo non è sensazionalismo; è l’esposizione di un fatto che deve essere discusso. Ecco perché, anche se il nostro obiettivo iniziale era solo quello di riportare la chiacchierata informale con la creatrice, abbiamo anche fatto un sincero appello affinché gli artisti vengano riconosciuti (e compensati) per i loro lavori. Dopotutto, le aziende miliardarie traggono profitto dal loro lavoro. Confermiamo quella opinione e quella battaglia. Infine, vogliamo ringraziare ancora Sara per aver concesso l’intervista, che è stata divertente e illuminante. Potete vederla qui sotto, senza alcuna “distorsione”.»

Prima della dichiarazione di Pichelli, Jamesons aveva anche pubblicato il seguente messaggio su X:

«PAGATE I CREATIVI! Ieri abbiamo postato un estratto dell’intervista con Sara Pichelli, l’artista co-creatrice di Miles Morales, in cui rivelava di non ricevere nulla per l’enorme successo dell’eroe. E le abbiamo detto: è ora di trasformare questa indignazione in campagna politica, in un vero movimento online. I creatori hanno bisogno di un giusto riconoscimento economico per le loro opere. Ore dopo, l’intervista è esplosa in tutto il mondo. Le più grandi pagine di cultura pop a livello globale l’hanno rilanciata. Artisti di fumetti hanno parlato in suo supporto. Portali nazionali e internazionali hanno amplificato la sua dichiarazione.

Milioni di persone sono state raggiunte, e la stragrande maggioranza, giustamente, si è indignata. La campagna è lanciata. Sta già funzionando. Abbiamo diffuso il messaggio. Ora dobbiamo andare avanti. Ma prima è essenziale capire: Sara non è un caso isolato. È solo una in mezzo a tanti artisti sfruttati. Questo non è un problema limitato alla Marvel. È un problema strutturale e diffuso. Nel caso di Sara Pichelli, è un problema più con Sony, che ha realizzato il film dello Spider-Verse e il gioco di Miles. Ma Marvel e DC hanno molti casi di artisti non compensati come dovrebbero. La famiglia di Jack Kirby, che ha creato l’Universo Marvel come lo conosciamo insieme a Stan Lee, ha dovuto lottare in tribunale per ottenere un risarcimento multimilionario per il suo lavoro, arrivato solo dopo la sua morte.

Sul fronte DC, è accaduta la stessa cosa con la famiglia del creatore di Superman. E non possiamo dimenticare Peter David, che ci ha lasciato nel 2025 dopo anni a letto, costretto a organizzare raccolte fondi online per pagare le spese mediche, mentre le sue storie hanno ispirato franchise da miliardi come Hulk e Aquaman. Questo mostra chiaramente la situazione in cui viviamo: non esiste un’azienda benevola. Sono tutte macchine che stritolano gli artisti, ingranaggi di un capitalismo che trasforma la creatività in profitto senza un equo ritorno per chi crea. Per questo dobbiamo: Valorizzare gli artisti.

Pretendere dalle megacorporazioni. Esigere giustizia. Marvel, DC, Sony e tutti gli studios devono riconoscere economicamente coloro che hanno dato vita alle opere che oggi generano miliardi. Il ciclo attuale è il seguente: l’artista crea in condizioni precarie da freelancer, riceve un pagamento comune, e anni dopo vede il proprio lavoro trasformarsi in un impero multimilionario, mentre gli esecutivi si arricchiscono senza una goccia di sudore. Nulla, o quasi nulla, una miseria, torna agli artisti creatori. Questo non è giusto.»