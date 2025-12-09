Scream 7: Sam Carpenter sarebbe dovuta diventare Ghostface prima del licenziamento di Melissa Barrera

Skeet Ulrich, che ha interpretato metà del duo originale di Ghostface insieme a Stu Macher (Matthew Lillard) nel primo film di Scream, è tornato per il revival del 2022 come una sorta di guida spirituale contorta per Sam Carpenter (Melissa Barrera), che si è rivelata essere la figlia del suo personaggio, Billy Loomis.

Nel corso di Scream 5 e del suo seguito del 2023, Sam ha iniziato a cedere alle pulsioni omicide ereditate dal padre. Carpenter è riuscita a indirizzare la sua sete di sangue verso i cattivi per proteggere sua sorella (Jenna Ortega) e i suoi amici, ma le scene finali del film più recente lasciano intendere che il suo lato oscuro potrebbe alla fine prendere il sopravvento.

Parlando con EW, Skeet Ulrich ha confermato che il piano originale prevedeva effettivamente che Sam Carpenter seguisse le orme sanguinarie del padre e indossasse un costume da Ghostface. “Ne ho parlato apertamente. Non ci farò”, ha detto l’attore quando gli è stato chiesto se i fan possono aspettarsi di vederlo in Scream 7 (qui il trailer) del prossimo anno. “Quando abbiamo parlato di tornare per Scream 5, si trattava di un arco narrativo di tre film in cui Billy Loomis avrebbe lentamente trasformato sua figlia nell’assassina. Ovviamente, queste cose non hanno funzionato, visti alcuni eventi accaduti. Ma no, non so nulla del settimo”.

Ulrich ha spiegato in dettaglio durante un’intervista separata con il NY Post. Tra queste “certe cose” menzionate da Ulrich c’erano ovviamente il licenziamento di Barrera per i post sui social media relativi al conflitto tra Israele e Gaza, e la separazione di Ortega e del regista Christopher Landon dal progetto poco dopo.

“Credo che questo sia il momento migliore per annunciare la mia uscita ufficiale da Scream, avvenuta sette settimane fa”, scrisse Landon sui social media all’epoca. “Questo deluderà alcuni e delizierà altri. Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E il mio cuore si è spezzato per tutti i soggetti coinvolti. Tutti. Ma è ora di andare avanti”.

Landon aveva già parlato del licenziamento di Barrera (molti fan erano giunti alla conclusione che lui avesse qualcosa a che fare con la cosa), ma più di recente ha parlato della sua decisione di abbandonare il progetto.

Si dava per scontato che Landon avesse abbandonato il progetto a causa dell’abbandono dei due attori principali, e il regista di Auguri per la tua morte ha confermato che il licenziamento di Barrera era stato direttamente responsabile della sua decisione di affidare il film a qualcun altro.

“Ho preso la decisione di andarmene circa una settimana dopo che l’avevano licenziata”, racconta Landon in un nuovo libro intitolato Your Favorite Scary Movie di Ashley Cullins. “Non esisteva più nessun film. L’intera sceneggiatura parlava di lei. Non ho firmato per fare ‘un film di Scream’. Ho firmato per fare quel film. Quando quel film non esisteva più, ho cambiato idea.”

Kevin Williamson, autore della sceneggiatura del film originale di Wes Craven, è stato successivamente annunciato come sostituto di Landon.

Cosa sappiamo di Scream 7?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si è dunque puntato sul ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell e Courtney Cox.

Oltre alle due attrici, il cast vanta anche David Arquette che riprende il ruolo di Dewey Riley, nonostante il suo personaggio fosse già morto nel film precedente. A questi si aggiungono anche Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) e Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), già comparsi nelle ultime uscite, nonché volti nuovi come Isabel May — figlia di Sidney nel film — e Joel McHale che interpreta il marito di Sidney. Anche Matthew Lillard, interprete di Stu Macher, farà parte del film.

Scream 7 uscirà nelle sale il 27 febbraio 2026.