HomeCinema News2025

“La gente penserà che sono io…”: Peter Dinklage spiega chi interpreta davvero Toxie sullo schermo nel reboot di The Toxic Avenger

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Toxic Avenger
The Toxic Avenger Cortesia di Eagle Pictures

ScreenRant ha avuto l’opportunità di intervistare alcune delle figure chiave coinvolte nel prossimo reboot di The Toxic Avenger, tra cui le star Peter Dinklage ed Elijah Wood. Sebbene The Toxic Avenger (la recensione) sembri fedele al film originale, Peter Dinklage ha confermato che c’è stata una cosa che non è riuscito a fare con la sua interpretazione del personaggio.

Parlando con ScreenRant, a Peter Dinklage è stato chiesto del processo di riprese di The Toxic Avenger, compreso il processo di doppiaggio della performance di un altro attore nel costume di Toxic Avenger. Nonostante inizialmente fosse preoccupato, Dinklage ha detto che l’attrice all’interno del costume, Luisa Guerreiro, era “incredibile” e che “ha colto tutti i miei manierismi, anche quelli che non sapevo nemmeno di avere”.

Dinklage ha parlato di come hanno sviluppato la doppia performance, dicendo: “Abbiamo provato insieme in una sala prove. In pratica ho recitato l’intero film come se fossi Toxie“. Dinklage dice ”Non ho altro che elogi per“ Guerreiro, perché se avesse girato con il costume ”in Bulgaria in piena estate… [lui] si sarebbe lamentato per tutto il tempo“. Ecco i commenti completi di Dinklage ed Elijah Woods:

Peter Dinklage: Sì, sono sempre pronto per nuove sfide, nuove esperienze, e Macon mi ha detto all’inizio del progetto che non sarei stato io. All’inizio, il mio lato maniaco del controllo ha pensato: “Oh oh. Come? La gente penserà che sono io, e devo assicurarmi che sia infuso con ciò che farei se non fossi io”. Ma Luisa Guerreiro, che ha indossato il costume e ha interpretato il 70% del film nei panni di Toxie, è stata incredibile. Abbiamo provato insieme in una sala prove. Ho praticamente recitato l’intero film come se fossi Toxie, e lei ha colto tutti i miei manierismi, anche quelli di cui non ero nemmeno consapevole, e ora sono davvero consapevole di questi manierismi. [Ridacchia] Ma lei ha davvero tirato fuori tutto questo, e poi quando abbiamo registrato la voce fuori campo per l’intero film, Macon e io l’abbiamo fatto nella sala ADR, mi è sembrato quasi di essere fuori dal mio corpo, e incredibilmente adatto al tono del film, avendolo in un certo senso doppiato, immagino. Ma sembrava davvero reale, ma allo stesso tempo distante. È difficile da spiegare, ma ha fatto un lavoro incredibile, ed era in Bulgaria in piena estate, dove fa molto caldo, e io ho rinunciato al mio controllo. [Ridacchia] E sì, non ho altro che elogi per lei.

Elijah Wood: Era così dedita al lavoro.

Dinklage: Oh sì, più di quanto lo sarei io. Io mi lamenterei tutto il tempo.

Cosa significano i commenti di Peter Dinklage per il reboot di The Toxic Avenger

Quanto costa l’attore in The Toxic Avenger?

I commenti di Peter Dinklage sono interessanti, perché evidenziano come gli spettatori non guardino effettivamente la sua performance per la maggior parte di The Toxic Avenger, nonostante lui sia la star. Secondo Dinklage, Lisa Guerreiro interpreta il personaggio principale per “il 70% del film”, il che significa che lei occuperà la maggior parte del tempo sullo schermo di Toxic Avenger.

È anche interessante notare che Peter Dinklage ha dovuto affrontare il ruolo di Toxic Avenger come se fosse un ruolo di doppiaggio, dato che la maggior parte della sua performance è in voce fuori campo. Fortunatamente, Dinklage non è nuovo a questo tipo di lavoro, avendo già prestato la sua voce in progetti come Wicked, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, Transformers: Rise of the Beasts, The Angry Birds Movie, Destiny e altri ancora.

Articolo precedente
Perché nel primo episodio di It: Welcome to Derry ci sono tante tartarughe?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved