“La gente penserà che sono io…”: Peter Dinklage spiega chi interpreta davvero Toxie sullo schermo nel reboot di The Toxic Avenger

ScreenRant ha avuto l’opportunità di intervistare alcune delle figure chiave coinvolte nel prossimo reboot di The Toxic Avenger, tra cui le star Peter Dinklage ed Elijah Wood. Sebbene The Toxic Avenger (la recensione) sembri fedele al film originale, Peter Dinklage ha confermato che c’è stata una cosa che non è riuscito a fare con la sua interpretazione del personaggio.

Parlando con ScreenRant, a Peter Dinklage è stato chiesto del processo di riprese di The Toxic Avenger, compreso il processo di doppiaggio della performance di un altro attore nel costume di Toxic Avenger. Nonostante inizialmente fosse preoccupato, Dinklage ha detto che l’attrice all’interno del costume, Luisa Guerreiro, era “incredibile” e che “ha colto tutti i miei manierismi, anche quelli che non sapevo nemmeno di avere”.

Dinklage ha parlato di come hanno sviluppato la doppia performance, dicendo: “Abbiamo provato insieme in una sala prove. In pratica ho recitato l’intero film come se fossi Toxie“. Dinklage dice ”Non ho altro che elogi per“ Guerreiro, perché se avesse girato con il costume ”in Bulgaria in piena estate… [lui] si sarebbe lamentato per tutto il tempo“. Ecco i commenti completi di Dinklage ed Elijah Woods:

Peter Dinklage: Sì, sono sempre pronto per nuove sfide, nuove esperienze, e Macon mi ha detto all’inizio del progetto che non sarei stato io. All’inizio, il mio lato maniaco del controllo ha pensato: “Oh oh. Come? La gente penserà che sono io, e devo assicurarmi che sia infuso con ciò che farei se non fossi io”. Ma Luisa Guerreiro, che ha indossato il costume e ha interpretato il 70% del film nei panni di Toxie, è stata incredibile. Abbiamo provato insieme in una sala prove. Ho praticamente recitato l’intero film come se fossi Toxie, e lei ha colto tutti i miei manierismi, anche quelli di cui non ero nemmeno consapevole, e ora sono davvero consapevole di questi manierismi. [Ridacchia] Ma lei ha davvero tirato fuori tutto questo, e poi quando abbiamo registrato la voce fuori campo per l’intero film, Macon e io l’abbiamo fatto nella sala ADR, mi è sembrato quasi di essere fuori dal mio corpo, e incredibilmente adatto al tono del film, avendolo in un certo senso doppiato, immagino. Ma sembrava davvero reale, ma allo stesso tempo distante. È difficile da spiegare, ma ha fatto un lavoro incredibile, ed era in Bulgaria in piena estate, dove fa molto caldo, e io ho rinunciato al mio controllo. [Ridacchia] E sì, non ho altro che elogi per lei.

Elijah Wood: Era così dedita al lavoro.

Dinklage: Oh sì, più di quanto lo sarei io. Io mi lamenterei tutto il tempo.

Cosa significano i commenti di Peter Dinklage per il reboot di The Toxic Avenger

Quanto costa l’attore in The Toxic Avenger?

I commenti di Peter Dinklage sono interessanti, perché evidenziano come gli spettatori non guardino effettivamente la sua performance per la maggior parte di The Toxic Avenger, nonostante lui sia la star. Secondo Dinklage, Lisa Guerreiro interpreta il personaggio principale per “il 70% del film”, il che significa che lei occuperà la maggior parte del tempo sullo schermo di Toxic Avenger.

È anche interessante notare che Peter Dinklage ha dovuto affrontare il ruolo di Toxic Avenger come se fosse un ruolo di doppiaggio, dato che la maggior parte della sua performance è in voce fuori campo. Fortunatamente, Dinklage non è nuovo a questo tipo di lavoro, avendo già prestato la sua voce in progetti come Wicked, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, Transformers: Rise of the Beasts, The Angry Birds Movie, Destiny e altri ancora.