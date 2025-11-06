Predator: Badlands poteva avere un tono “tarantinesco”: la caccia ai nazisti!

Prima che Predator: Badlands diventasse un team tra Yautja e sitetici Weyland-Yutani, il regista Dan Trachtenberg aveva altre idee entusiasmanti su come rendere, per la prima volta nella storia del franchise, il Predator come protagonista. A un certo punto, tra queste idee, c’era persino una potenziale ambientazione durante la Seconda Guerra Mondiale, un richiamo alle radici paramilitari del film Predator del 1987.

In un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant, il regista Dan Trachtenberg ha rivelato che una delle prime idee scartate per Predator: Badlands avrebbe visto gli Yautja affrontare i nazisti. L’idea è nata dal tentativo di Trachtenberg di capire come trasformare il Predator in eroe, il che, se avesse optato per la vittoria degli Yautja contro gli umani, avrebbe significato trovare un gruppo di cattivi per cui il pubblico non avrebbe fatto il tifo:

“In realtà è nato dal tentativo di capire cosa avesse fatto il franchise in precedenza. C’era questo sentimento diffuso tra i fan: ‘Perché il Predator viene sempre massacrato?’. Dovrebbe essere il più grande cacciatore della galassia e lo vediamo sempre perdere!

Così ho cercato di immaginare una storia che abbracciasse la domanda ‘E se vincesse il Predator?’. Ma non volevo solo fare uno slasher in cui alla fine vince il cattivo. All’inizio, pensavo: ‘Beh, forse potrebbe essere lui contro i nazisti o qualcosa del genere’, ma niente di tutto ciò ha funzionato davvero finché non ho trovato il mio equilibrio nel renderlo su un Predator in un clan follemente intenso e brutale che cerca di dimostrare il suo valore.”

Il codice Yautja di Predator li obbliga a dare la caccia agli assassini più pericolosi per ottenere la massima gloria, il che ha portato a una varietà di prede in tutto il franchise. Tra queste, la squadra paramilitare di Predator, la polizia e i cartelli della droga di Predator 2, vari killer esperti in Predators, soldati con disturbo da stress post-traumatico in The Predator, cacciatori Comanche e commercianti di pellicce francesi in Prey e guerrieri di varie epoche in Predator: Killer of Killers. Tuttavia, c’è sempre stato un motivo per tifare almeno per la maggior parte dei personaggi umani.

I progetti di Hollywood sulla caccia ai nazisti come Bastardi senza gloria, Sisu e Hunters di Prime Video hanno riscosso una comprovata popolarità nel corso degli anni, ed è un concetto che si adatterebbe facilmente alla premessa generale di “killer of killers” del franchise di Predator. Sebbene il personale militare abbia spesso avuto un ruolo, sorprende che Predator non abbia ancora presentato un film ambientato nella Prima o Seconda Guerra Mondiale per i territori di caccia degli Yautja.

Tuttavia, Predator: Killer of Killers ha effettivamente toccato l’argomento della Seconda Guerra Mondiale nella sezione “The Bullet” del film antologico. Ambientata nel 1942, quella storia animata era incentrata su un pilota di caccia della Marina statunitense coinvolto in una battaglia con il Pilot Predator che attaccava entrambe le fazioni in guerra. Pertanto, sebbene abbiamo visto brevemente uno Yautja inserirsi in una battaglia in corso, non lo abbiamo mai visto prendere di mira una singola truppa nel mezzo di una delle due guerre mondiali per un intero lungometraggio.

Sebbene Dan Trachtenberg abbia in programma un altro film di Predator dopo Badlands, sembra improbabile che un film live-action sulla caccia ai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale con gli Yautja possa concretizzarsi a breve. Trachtenberg si è concentrato sul portare il franchise dove non è mai stato prima, quindi il prossimo capitolo probabilmente presenterà una premessa con una direzione completamente diversa da quella che avrebbe potuto dare a Badlands.

Alla fine, Trachtenberg ha trovato l’idea giusta per Badlands: immergersi profondamente nella cultura Yautja, trasformare Predator in un protagonista con tratti distintivi e una storia da sfavorito con cui il pubblico può identificarsi, ed evitare di sminuire il suo ruolo eroico rifiutando di includere personaggi umani.