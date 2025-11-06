HomeSerie TvNews

The Abandons: svelato il trailer ufficiale della nuova serie Netflix con Lena Headey e Gillian Anderson

The Abandons

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Abandons, la nuova serie originale che debutterà sulla piattaforma il 4 dicembre 2025. Creata da Kurt Sutter, già autore di Sons of Anarchy, la serie si preannuncia come un dramma western epico e spietato, ambientato nel cuore dell’Ottocento americano e costruito attorno al conflitto tra due famiglie destinate a scontrarsi per il potere, la terra e la sopravvivenza.

La storia di The Abandons ruota intorno a una comunità di pionieri che, ai margini della civiltà, tenta di costruire una nuova vita tra violenza, avidità e ingiustizia. Ma quando le autorità locali e i ricchi proprietari terrieri minacciano di strappar loro tutto, i protagonisti si troveranno costretti a combattere per difendere ciò che amano. Al centro della narrazione due donne forti e carismatiche: Lena Headey, celebre per il ruolo di Cersei Lannister in Game of Thrones, e Gillian Anderson, indimenticabile interprete di The X-Files e The Crown. Le due attrici guidano un cast corale in un racconto di frontiera che esplora la linea sottile tra giustizia e vendetta.

Descritta come una saga “dei ricchi e dei poveri”, The Abandons mette in scena una lotta di classe ambientata nel selvaggio West, unendo il linguaggio visivo del cinema alla profondità emotiva del grande racconto televisivo. Il trailer lascia intravedere paesaggi spettacolari, tensione crescente e una fotografia cinematografica che restituisce tutta la brutalità e la bellezza di un’epoca di frontiera.

Con la regia e la scrittura di Sutter, e due protagoniste d’eccezione, The Abandons si candida a essere uno dei titoli più attesi del catalogo Netflix di fine anno: una storia di potere, famiglia e ribellione che promette di ridefinire il western moderno.

