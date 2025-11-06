Matt Smith rivela quando inizieranno le sue riprese di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film della saga di Star Wars, Star Wars: Starfighter, è diretto da Shawn Levy e l’uscita nelle sale è prevista per il 28 maggio 2027. Il cast include Ryan Gosling, Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, Amy Adams e Matt Smith. Il 28 agosto Lucasfilm ha annunciato l’inizio delle riprese nel Regno Unito, confermando il cast e rivelando una foto in bianco e nero di Gosling e Gray sul set. Sebbene i dettagli della trama e dei personaggi siano ancora segreti, è stato confermato che si tratterà di una storia autonoma ambientata negli anni successivi a L’ascesa di Skywalker.

Ora, durante una conversazione con l’attrice Genevieve Gaunt nella boutique di Paul Smith a Mayfair (tramite A Rabbit’s Foot), l’attore Matt Smith ha rivelato che inizierà le riprese di Starfighter a dicembre. Ha anche parlato di come sta lavorando per definire il costume e l’aspetto generale del suo personaggio. “Sto affrontando questo processo ora per il lavoro che sto per fare. Stiamo cercando di trovare un costume, e a volte non sai se ti piace un costume finché non lo indossi per un paio di giorni”.

“Sto per girare Star Wars a dicembre e stiamo cercando di sviluppare il look per quel film“, ha poi aggiunto l’attore. Quando è stata diffusa la notizia che Smith avrebbe recitato in Star Wars: Starfighter, è stato riferito che avrebbe interpretato un cattivo, e anche Goth avrebbe interpretato un cattivo. Tuttavia, dato che Smith inizierà le riprese solo a dicembre e che il prossimo film di Star Wars è in produzione da agosto, il suo ruolo potrebbe essere meno importante di quanto inizialmente previsto.

Come per ogni cattivo di Star Wars, il costume e l’estetica generale sono essenziali. Prima che Smith inizi le riprese, si sta dunque dedicando del tempo alla finalizzazione di questi elementi. Finora, le uniche foto dal set rilasciate mostrano i personaggi di Gosling e Gray, con un’immagine di loro in mare svelata poche settimane dopo la prima immagine in bianco e nero. Al momento, però, on ci sono ancora state anteprime di Smith, Goth o di qualsiasi altro attore coinvolto nel film.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.