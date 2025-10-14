Predator: Badlands rompe ufficialmente una tradizione del franchise dopo 38 anni

Predator: Badlands rompe una tradizione della serie che durava da quasi quarant’anni. In uscita nelle sale il 7 novembre, il sesto capitolo della serie di fantascienza d’azione del regista Dan Trachtenberg segue il viaggio di Thia (Elle Fanning) e Dex (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) mentre combattono altre creature alla ricerca del nemico finale.

Regal, AMC, IMAX e altre catene di cinema hanno classificato il film con un rating PG-13, il che renderebbe Badlands il primo capitolo della famosa serie violenta a non avere un rating R. L’unica eccezione fino ad ora è Alien vs. Predator, un crossover tra le serie Alien e Predator.

Badlands presenterà un crossover con Alien introducendo un personaggio chiave nella tradizione della saga, ma il film è pubblicizzato come un film di Predator. Da quando è stata resa nota la classificazione, i fan hanno espresso sentimenti contrastanti riguardo alla classificazione più adatta alle famiglie. Alcuni temevano che il nuovo film, in parte frutto del successo di Prey, non sarebbe stato all’altezza dei suoi predecessori.

Secondo la Motion Picture Association, i film PG-13 consentono l’uso singolo di una delle parole più crude di origine sessuale e le descrizioni di violenza, se non realistiche, estreme o persistenti, mentre i film classificati R presentano scene cruente, nudità in contesti sessuali e linguaggio esplicito.

Il cambiamento di classificazione consentirebbe al nuovo film Predator di attirare un pubblico più ampio. Tuttavia, dato che il franchise ha costruito la sua reputazione sulla rappresentazione di violenza grafica e sangue, in particolare con l’originale del 1987 che si avvicinava molto al genere slasher, la classificazione indica una nuova direzione per il franchise.

Il trailer ufficiale di Predator: Badlands ha offerto ai fan un primo assaggio della dinamica tra Thia e Dex mentre intraprendono un viaggio attraverso un pianeta pericoloso. Anche se il trailer non mostra uccisioni in stile slasher, anticipa la chimica tra i personaggi principali e le azioni emozionanti. Recentemente, Trachtenberg ha anche confermato che il nuovo film condividerà almeno una caratteristica con il grande successo Prey.

In un’intervista con ScreenRant, il regista ha rivelato che Badlands inizierà con “un evento molto traumatico” che spingerà Dex in un’avventura, catapultando il pubblico in una “situazione emotivamente e fisicamente molto intensa insieme a lui”. Ha inoltre sottolineato che, in sostanza, il nuovo Predator racconta la storia di due emarginati che formano un’alleanza improbabile.

Sebbene il seguito più logico alla premiere streaming da record e all’accoglienza positiva di Prey sarebbe un sequel, il produttore Ben Rosenblatt ha spiegato che ciò che ha reso Badlands una priorità è il fatto che offre “qualcosa di inaspettato” e che l’intenzione di Trachtenberg con questo film era quella di fare “un grande passo che nessuno ha ancora fatto.” Essendo il primo film principale della serie a rompere la tradizione di lunga data, è in linea con la visione del regista.