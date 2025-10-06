Predator: Badlands, nuovo trailer per il nuovo capitolo di Predator!

Il nuovo trailer di Predator: Badlands, il film d’azione targato 20th Century Studios. Predator: Badlands è diretto da Dan Trachtenberg (Prey, 10 Cloverfield Lane) e segna l’attesissimo ritorno del franchise sul grande schermo con una storia che espande e ridefinisce l’universo di Predator.

La trama Predator: Badlands

Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. Prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, Predator: Badlands arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre.