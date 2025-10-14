HomeCinema News2025

Andrew Garfield commenta la possibilità di tornare a essere Spider-Man

Di Chiara Guida

Andrew Garfield
Andrew Garfield sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Andrew Garfield ha passato mesi a sostenere che non sarebbe tornato nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home… e poi sappiamo come è andata. Mentre l’attore cercava di preservare la sorpresa per i fan, molti ora dubitano spesso di ciò che dice nelle interviste.

GQ ha recentemente parlato con l’attore britannico del suo nuovo film, After the Hunt – Dopo la Caccia. Andrew Garfield ha negato di essere pronto a tornare nei panni della sua variante di Peter Parker in Avengers: Doomsday, e gli è stato poi chiesto delle voci secondo cui The Amazing Spider-Man 3 sarebbe in lavorazione. “Non succederà e non credo che succederà mai, ma è carino da parte tua volerlo”, ha risposto Garfield, mettendo fine alle speculazioni una volta per tutte.

Dal 2021, i fan hanno fatto una campagna instancabile affinché Sony realizzasse #MakeTASM3, dopo il suo ritorno nei panni di “Peter #3”. Purtroppo, sembrano dimenticare che il film avrebbe dovuto ruotare attorno a una formula in grado di resuscitare i morti, con una sottotrama apparentemente dedicata alla testa decapitata di Norman Osborn.

Avremmo anche assistito a un film sui Sinistri Sei con Spidey come parte del team, e se questo terzo capitolo fosse stato realizzato sotto la supervisione della Sony Pictures piuttosto che dei Marvel Studios, probabilmente non sarebbe stato all’altezza delle aspettative. Dopotutto, Avi Arad non è più bravo a raccontare storie oggi di quanto non lo fosse allora. Considerando tutto ciò, The Amazing Spider-Man 3 probabilmente non sarebbe ciò che i fan sperano.

Nel luglio 2023, Garfield disse: “La storia non finisce mai. Che la giriamo o no, c’è una storia che si svolge in un universo da qualche parte, c’è un potenziale infinito con questo personaggio e altre iterazioni. Quindi sì, è sicuramente là fuori a fare qualcosa.”

The Amazing Spider-Man 3 potrebbe essere escluso, ma si prevede che Garfield e Tobey Maguire indosseranno di nuovo i costumi prima della fine della Saga del Multiverso. Potrebbe accadere in Spider-Man: Brand New Day, ma è più probabile che accada in Avengers: Secret Wars.

Più di recente, a Andrew Garfield è stato chiesto se ci fossero state discussioni su un possibile ritorno in Marvel. “Sì, certo, la tua supposizione non è infondata”, ha risposto con un sorriso. “Se fossi al tuo posto, immagino di dire ‘Sì, probabilmente ha avuto qualche conversazione’, anche, sì.”

Spinto a fornire ulteriori dettagli, Garfield decise di schivare abilmente la domanda. “Capisco anche quella domanda. Capisco anche che nella tua posizione ti starai chiedendo, visto il successo, che diresti: ‘Beh, ne stanno parlando’. Immagino come tu possa immaginare che sia vero.”

“Questo sembra un po’ illegale, una sorta di insider trading in un certo senso”, rispose quando l’intervistato gli chiese se avrebbe dovuto scommettere su Garfield che tornava a vestire i panni di Spider-Man. “Qualunque cosa dica, potrei essere ritenuto responsabile per questo, e mi rifiuto di commentare.”

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
