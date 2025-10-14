M. Night Shyamalan torna in TV con una nuova serie basata su un giocattolo iconico

M. Night Shyamalan torna in televisione per dirigere una nuova serie. Il due volte candidato all’Oscar è noto per i suoi film singolari, tra cui Il sesto senso, Signs e Old. Ma in una carriera che dura da decenni, Shyamalan ha anche fatto incursioni nel piccolo schermo. Ha diretto per la prima volta il debutto della serie fantascientifica della Fox Wayward Pines, che ha ottenuto ascolti record per la sua prima puntata.

Il contributo di Shyamalan alla televisione è aumentato con la serie horror Apple TV Servant, recentemente conclusasi, di cui è stato produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi. La serie era incentrata su una coppia che aveva perso il figlio e sugli strani colpi di scena che la storia ha preso nel corso di quattro stagioni. Ora, però, Shyamalan si prepara ad avere il suo più grande coinvolgimento in una serie televisiva.

Mattel ha rivelato che Shyamalan dirigerà, co-creerà e co-dirigerà una serie live-action basata sull’iconico franchise Magic 8 Ball. Sviluppato da Mattel Studios, il progetto è descritto come un dramma soprannaturale di alto livello incentrato sui personaggi, che unisce intensità psicologica e intrigo culturale. Brad Falchuk, due volte vincitore di un Emmy, che in precedenza ha co-creato Glee e American Horror Story, sarà sceneggiatore, co-creatore e co-showrunner insieme a Shyamalan.

Il regista di Split e The Visit ha condiviso la notizia dell’annuncio su Instagram, pubblicando una foto della sceneggiatura dell’episodio pilota. Si sottolinea che Shyamalan dirigerà, mentre Falchuk scriverà l’episodio. Date un’occhiata al post qui sotto:

La collaborazione tra Shyamalan e Falchuk è interessante, soprattutto se si considera il materiale di partenza. Il Magic 8 Ball, un giocattolo nero a forma di sfera inventato da Albert C. Carter e Abe Bookman, fornisce risposte casuali alle domande quando viene agitato. Ne vengono venduti un milione di esemplari all’anno. I due potrebbero divertirsi molto con questa premessa, dato che sia American Horror Story che Glee possiedono un senso dell’umorismo a volte crudo che potrebbe adattarsi alla casualità apparente delle risposte.

Questa aggiunta alla filmografia di M. Night Shyamalan arriva mentre Mattel sta cercando di aumentare la sua presenza nel cinema e in televisione dopo il successo da 1,4 miliardi di dollari di Barbie di Greta Gerwig. L’azienda ha in programma un adattamento di alto profilo di Masters of the Universe nel 2026, con Nicholas Galitzine e Camila Mendes, insieme ad altri progetti in varie fasi di sviluppo.

Mattel sta progettando adattamenti di Barney, Hot Wheels e Polly Pocket, tra gli altri.

C’è ancora molta strada da fare per la serie Magic 8 Ball in termini di rivelazione del cast e dei dettagli concreti della trama, per non parlare della sua potenziale piattaforma di streaming. Ma per i fan del lavoro del regista, sarà interessante vedere come sarà una serie completa di M. Night Shyamalan dopo che lui stesso ha anticipato la possibilità con Wayward Pines.