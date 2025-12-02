La star di Odissea Mia Goth rivela il livello di segretezza durante le audizioni per il prossimo film di Christopher Nolan

Odissea di Christopher Nolan, senza dubbio uno dei film più attesi del 2026, ha mantenuto un alto livello di segretezza durante la ricerca del cast, come rivelato da una delle star. In uscita il 17 luglio 2026, questo lungometraggio sarà la versione del mito greco del regista premio Oscar di Oppenheimer, con le sue consuete immagini mozzafiato e un cast di prim’ordine.

Il cast di Odissea include Matt Damon nel ruolo principale di Ulisse, oltre ad Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal e altri. Le prime immagini di L’Odissea pubblicate da Empire hanno recentemente confermato quali personaggi mitologici interpreteranno alcuni degli attori.

Con la rivelazione che la Hathaway interpreterà Penelope, moglie di Ulisse, è stato anche confermato che Goth, protagonista di Pearl e Frankenstein, interpreterà Melantho, una delle ancelle di Penelope. Goth, una star relativamente nuova che lavora con Nolan per la prima volta, ha parlato di quanto fosse snervante incontrarlo in una recente intervista con Happy Sad Confused.

Guarda Goth e Hathaway nell’immagine esclusiva di Empire tratta da The Odyssey qui sotto:

The Odyssey (2026)

Dir: Christopher Nolan Starring Tom Holland, Matt Damon, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Mia Goth & more. pic.twitter.com/YbWI9UiEq0 — Film Crave (@_filmcrave) November 20, 2025

Goth ha anche raccontato che l’audizione per Odissea è stata un processo altamente riservato, che ricorda il modo in cui alcune grandi produzioni hollywoodiane nascondono agli attori i personaggi per cui stanno facendo l’audizione. Goth non ha potuto leggere la sceneggiatura né sapere con certezza quale fosse il suo ruolo fino a quando non ha firmato ufficialmente il contratto. Leggi il suo commento completo qui sotto:

Ho fatto il provino per The Odyssey. Ho fatto il provino… mi hanno dato delle battute fittizie, quindi non aveva nulla a che fare con la sceneggiatura. […] E poi ho ottenuto il lavoro, e poi ho scoperto che… ho dovuto accettare il lavoro prima ancora di poter leggere la sceneggiatura e scoprire quale fosse il ruolo. Quindi è stato un processo nuovo.

Quindi, si trattava di aspettative completamente nuove per Goth, dato che Nolan era diventato un regista ancora più importante dopo Oppenheimer. Il cast di L’Odissea è rimasto molto misterioso per un po’ di tempo agli occhi del pubblico, perché sapevamo chi c’era nel film ma non quali ruoli avrebbero interpretato, e potevamo solo fare ipotesi basandoci sulla conoscenza dei personaggi iconici.

Altri casting confermati di recente includono Zendaya nel ruolo della dea Atena e Robert Pattinson in quello del cattivo, il malvagio pretendente di Penelope, Antinoo, mentre Tom Holland nel ruolo del figlio di Ulisse, Telemaco, era già stato ipotizzato da tempo. Dopo il teaser trailer molto vago ed esclusivamente teatrale di questa estate, potremmo presto vedere un trailer vero e proprio di Odissea.

Odissea sarà sicuramente uno dei film più importanti del prossimo anno e un grande evento cinematografico, dato lo stile epico di Nolan. Nascondere tutte queste informazioni agli attori durante le audizioni potrebbe non essere stato del tutto necessario, dato che la storia è già ampiamente nota, ma Nolan e il suo team potrebbero avere le loro ragioni, con alcune sorprese in serbo.