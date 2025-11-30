Regretting You: sta uscendo in Italia il film che al box office USA ha battuto Springsteen

Prima ancora di arrivare nei cinema italiani – dove uscirà il 4 dicembre con Eagle Pictures – Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto ha già fatto parlare di sé negli Stati Uniti. Nel weekend d’apertura, concluso il 27 ottobre, il film tratto dal bestseller di Colleen Hoover ha superato nettamente Springsteen: Deliver Me from Nowhere, sorprendendo analisti e addetti ai lavori grazie a un risultato inaspettato per un dramma a forte target femminile.

Al debutto, infatti, Regretting You ha incassato 12,85 milioni di dollari, posizionandosi appena sotto Black Phone 2 ma sopra il biopic dedicato al Boss, fermatosi a poco più di 9 milioni. La performance si è rivelata non solo un sorpasso momentaneo: a distanza di poche settimane, il film di Josh Boone consolidò il suo successo arrivando a un totale complessivo di 87.322.123 dollari, mentre Springsteen: Deliver Me from Nowhere si arrestò a 43.981.270 dollari. Una distanza quasi doppia, che ha confermato come il pubblico americano avesse risposto in modo molto diverso ai due titoli.

Come Regretting You ha conquistato il pubblico USA: un successo nato dal contro-programming

Il sorpasso di Regretting You non è un semplice incidente statistico, ma un esempio concreto di come il box office post-pandemia abbia cambiato dinamiche e priorità. Secondo Deadline, oltre l’80% degli spettatori del film di Boone nel weekend d’esordio era composto da donne, un dato enorme che evidenzia immediatamente l’efficacia dell’operazione di contro-programming.

Lo stesso weekend, infatti, una parte consistente del pubblico maschile si è dedicato alla World Series e alle competizioni sportive in corso. Di conseguenza, titoli pensati per un target adulto e maschile – come il film su Springsteen – non hanno trovato lo spazio previsto. Regretting You, invece, si rivolge a una nicchia molto attiva, fortemente connessa al fenomeno editoriale di Colleen Hoover e già mobilitata attraverso community digitali come BookTok e i gruppi dedicati ai romance contemporanei.

È stata proprio questa combinazione – pubblico femminile + weekend sportivo + brand letterario forte – a creare le condizioni perfette affinché il film esplodesse in sala.

Il box office non è più un sistema chiuso: la lezione del 27 ottobre

Il weekend del 27 ottobre ha fornito a Hollywood una lezione molto più ampia del singolo risultato: oggi il box office non può più essere interpretato come un ecosistema chiuso in cui i film competono solo tra loro. Nel mondo post-pandemico, gli spettatori hanno a disposizione una quantità crescente di alternative: streaming, eventi sportivi, concerti, videogiochi, contenuti brevi, festival, esperienze dal vivo. Il successo o il flop di un film non dipende più soltanto dal calendario o dal titolo concorrente, ma da ciò che quello specifico pubblico sta facendo in quel determinato weekend.

Per anni le industrie cinematografiche hanno segmentato la stagione:

l’estate per i blockbuster,

l’autunno per i film “da premi”,

i primi mesi dell’anno per gli “scarti” o i progetti rischiosi.

Il caso Regretting You rompe questa logica, mostrando che un dramma emotivo e intergenerazionale poteva funzionare anche a ottobre, proprio perché andava a riempire un vuoto lasciato da altri target distratti da impegni esterni. Il pubblico di Springsteen, semplicemente, quel weekend non era in sala. Quello di Colleen Hoover sì.

Un successo che Hollywood non può ignorare: il trionfo di un film medio-piccolo

Guardando i dati complessivi, la traiettoria è stata chiara:

Regretting You → 87,3 milioni totali

Springsteen: Deliver Me from Nowhere → 44 milioni scarsi

Una differenza enorme, soprattutto considerando che il film di Springsteen aveva un budget superiore ai 55 milioni di dollari, mentre Regretting You era un titolo medio con ambizioni molto più contenute.

Tre elementi emergono con forza:

1. I romanzi-fenomeno hanno un valore industriale enorme

Il pubblico femminile di Colleen Hoover è enormemente fidelizzato e mobilitabile. Questo tipo di brand letterario oggi vale più di molte proprietà cinematografiche.

2. La stagionalità tradizionale non funziona più

L’autunno non è più “la stagione degli adult drama”: coincide con playoff MLB, NFL, NBA e contenuti competitivi ad altissima intensità emotiva. Molti film “per adulti” rischiano semplicemente di passare inosservati.

3. Contro-programmare è più efficace che competere

Il successo di Regretting You non fu sottratto a Springsteen: fu costruito altrove, con un pubblico diverso. Hollywood deve smettere di pensare che gli spettatori sceglieranno sempre “un altro film”. Spesso, scelgono altro.

Un film che debutta in Italia con una storia industriale già significativa

Quando Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto arriverà nelle sale italiane il 4 dicembre, porterà con sé non solo la forza del romanzo di Colleen Hoover e dell’interpretazione di Allison Williams e Mckenna Grace, ma anche un caso industriale che ha già fatto scuola negli Stati Uniti.

Il film che nel weekend d’esordio ha superato Springsteen non è solo un fenomeno da box office: è un segnale della trasformazione profonda del mercato cinematografico, del ruolo del pubblico femminile e della necessità, per Hollywood, di ripensare radicalmente le sue strategie di programmazione.