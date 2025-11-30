9-1-1: ABC ha pubblicato il trailer del settimo episodio e premiere invernale della nona stagione

ABC ha pubblicato il trailer della premiere invernale della nona stagione di 9-1-1, che svela il destino di Hen. L’inaspettata uscita di scena di Peter Krause nei panni di Bobby Nash ha davvero cambiato le carte in tavola per la serie di successo dedicata ai primi soccorritori. Il colpo di scena ha suscitato reazioni contrastanti, con il team di Ryan Murphy che sta ancora cercando di portare avanti il progetto dopo la tragedia. Bobby è morto nella stagione 8 di 9-1-1, il che significa che il trauma della sua perdita è ancora piuttosto fresco.

Detto questo, sembra che la ABC stia pianificando un’altra importante uscita di scena di un personaggio dalla serie poliziesca. Nel finale autunnale della stagione 9 di 9-1-1, Hen ha attraversato quello che sembra essere un grave problema di salute, lottando con tremori alle mani. A un certo punto, ha persino perso conoscenza per ore. Nessuno del 118 e dei suoi familiari allargati sa cosa sta succedendo quando la serie è andata in pausa invernale, dato che 9-1-1 ha lasciato un grande cliffhanger sul destino a lungo termine di Hen.

In vista del ritorno del progetto per la seconda metà dell’anno, la ABC (tramite TV Promos) ha già spoilerato cosa succederà a Hen dopo che lei ha finalmente trovato il coraggio di capire cosa c’è che non va in lei. Guardate il video qui sotto:

Come si vede nel video, sembra che Hen scopra effettivamente cosa c’è che non va in lei, e sembra qualcosa di grave. Anche se il video non rivela di cosa si tratti effettivamente, il fatto che lei dica ad Athena che potrebbe significare la fine della sua storia, potenzialmente con i vigili del fuoco di Los Angeles, suggerisce che la ABC stia sviluppando questo come un arco narrativo di più episodi, come minimo.

Per quel che vale, non ci sono indicazioni che Aisha Hinds stia cercando di lasciare la serie o che il suo personaggio verrà eliminato. Anche se la morte di Bobby ha creato un precedente in termini di colpi di scena che la serie può inserire, è dubbio che vogliano sbarazzarsi di un altro membro importante del cast così rapidamente. La stagione 9 di 9-1-1 ha lo scopo di ricostruire il progetto, che si spera duri ancora per diversi anni.

Il video promozionale anticipa anche come la decisione di Hen possa ritorcersi rapidamente contro di lei, dato che sviene durante una chiamata. Non è chiaro se questo accadrà nella premiere di metà stagione, ma suggerisce che il resto del 118 alla fine verrà a conoscenza della sua situazione, il che è meglio e più sicuro per tutti i coinvolti. Per ora, i fan dovranno solo aspettare il ritorno della stagione 9 di 9-1-1 a gennaio per scoprire il resto della storia di Hen.