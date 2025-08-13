Remain: concluse le riprese del nuovo film di M. Night Shyamalan

Il prossimo film di M. Night Shyamalan, Remain, è stato descritto come un thriller romantico soprannaturale, ma la trama completa non è stata ancora rivelata. Come noto, il progetto è basato su un’idea che il regista ha concepito insieme allo scrittore Nicholas Sparks, autore dell’omonimo romanzo che uscirà ad ottobre. Ad oggi sappiamo solo che Remain vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Julie Hagerty, Phoebe Dynevor, Tracy Ifeachor, Ashley Walters, Maria Dizzia, Hannah James e Kieran Mulcare.

L’uscita del film nelle sale è prevista per il 23 ottobre 2026. Sia Sparks che Shyamalan sono produttori di Remain, insieme ai coproduttori Marc Bienstock, Ashwin Rajan e Theresa Park. Secondo quanto ora riportato dal truccatore Donald Mowat su Instagram, le riprese di Remain sono ufficialmente terminate. Mowat ha parlato della “bellissima estate” trascorsa insieme al team a Providence, nel Rhode Island, negli Stati Uniti. Nel suo post ha dichiarato chiaramente: “È finita!”.

Mowat ha pubblicato questa foto insieme alle immagini dei due attori protagonisti del film, Gyllenhaal e Dynevor. Entrambi non sembrano indossare i costumi di scena, quindi continuano a nascondere la natura dei loro personaggi. Con questo aggiornamento sulle riprese, in ogni caso, tutto sembra procedere secondo i piani per l’uscita prevista il prossimo anno, dato che sono stati concessi oltre 12 mesi per la post-produzione dopo il completamento delle riprese principali.

Questo dovrebbe essere un tempo sufficiente per consentire al team di montare e realizzare tutti gli effetti visivi necessari per un film soprannaturale come questo. Nel frattempo, Shyamalan continua a mantenere il segreto su molti aspetti del film. La situazione cambierà probabilmente questo autunno, quando il romanzo di Sparks uscirà il 7 ottobre. Anche se non si sa quanto le storie siano simili tra loro, il romanzo avrà probabilmente la stessa trama generale del film e quindi influirà sull’arco narrativo del film.