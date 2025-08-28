HomeCinema News2025

Ridley Scott aggiorna su Il gladiatore 3 e un nuovo prequel di Alien

Di Gianmaria Cataldo

Ridley Scott
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Ridley Scott torna a parla di Il Gladiatore 3 e di un terzo prequel di Alien, fornendo aggiornamenti promettenti. Per quanto riguarda il primo dei due franchise, il seguito del film epico del 2000, Il Gladiatore, ha narrato le vicende del figlio di Massimo, Lucio, che diventa un eroe del Colosseo. Il film non ha avuto un grande successo al botteghino, ma il regista aveva già espresso interesse per un sequel e aveva anticipato di aver già scritto qualcosa a riguardo.

Per quanto riguarda il franchise di Alien, Scott ricopre attualmente il ruolo di produttore esecutivo, dopo aver supervisionato Alien: Romulus (2024) e la nuova serie TV Alien: Pianeta Terra (attualmente in corso su Disney+). Scott non ha però più diretto film del franchise dai prequel Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017).

Durante una recente intervista con The Guardian, in cui rispondeva alle domande degli utenti su Internet, Ridley Scott ha chiarito che la sua avventura nel mondo di Il gladiatore e Alien potrebbe non essere ancora finita. Il regista ha infatti rivelato che sta attualmente continuando a lavorare a Il gladiatore 3 e che anche un altro prequel di Alien non è da escludere. “Il Gladiatore 3 è in fase di lavorazione in questo momento. Un altro prequel di Alien? Sì, se mi viene un’idea, sicuramente”, sono le parole esatte del regista.

Ridley Scott tornerà davvero sui franchise di Il Gladiatore e Alien?

Le stime sul budget di Il Gladiatore 2 variano, ma quelle più alte lo collocano intorno ai 240 milioni di dollari. Se fossero accurate, ciò renderebbe deludente l’incasso finale del film, pari a 462 milioni di dollari in tutto il mondo. È quindi curioso che Scott stia lavorando al terzo film della saga. Vale la pena notare, tuttavia, che Il Gladiatore 3 non è stato ufficialmente approvato dallo studio. Scott è probabilmente in fase di sviluppo della trama e della sceneggiatura, ma molti film non superano questa fase per un motivo o per l’altro.

Se un altro film dovesse però andare avanti, è probabile che sarà realizzato con un budget inferiore. Un altro prequel di Alien, invece, non sembra imminente, poiché sembra che Scott non abbia ancora trovato un’idea che valga la pena perseguire. L’accoglienza riservata a Prometheus e Alien: Covenant è stata piuttosto contrastante, e quest’ultimo è stato anche un insuccesso al botteghino rispetto ai precedenti capitoli. Il franchise di Alien sta però attualmente  vivendo una sorta di rinascita.

Alien: Romulus è stato un successo lo scorso anno e Alien: Pianeta Terra dello showrunner Noah Hawley ha ricevuto recensioni molto positive dopo la sua anteprima il 12 agosto. Con un sequel di Romulus che sembra sarà girato alla fine di quest’anno, chiaramente non mancherà materiale su Alien in futuro. La speranza, però, è che Ridley Scott trovi l’idea giusta per terminare quella che originariamente sembra dovesse essere un trilogia prequel che forniva indicazioni sulle origini degli elementi alla base della saga.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
