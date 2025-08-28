HomeCinema News2025

Star Wars: Starfighter, una prima foto con Ryan Gosling annuncia l’inizio delle riprese

Di Gianmaria Cataldo

-

Star Wars: Starfighter
© Disney

Molte nuove star si sono unite al cast di Star Wars: Starfighter mentre la produzione del film entra ufficialmente nel vivo. Il prossimo film è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Il film, che sarà il prossimo capitolo di Star Wars nelle sale dopo The Mandalorian & Grogu del 2026, avrà come protagonista Ryan Gosling. In precedenza era stato rivelato che Matt Smith e Mia Goth interpreteranno due antagonisti nel film.

Secondo il sito ufficiale di Star Wars, dunque, le riprese di Star Wars: Starfighter sono iniziate oggi nel Regno Unito. È stato ora rivelato anche il cast completo del film. La sei volte candidata all’Oscar Amy Adams si è unita al cast di Starfighter insieme ad Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. A questo link, invece, si può vedere il post che annuncia l’inizio della produzione. L’immagine in bianco e nero presente nel post mostra Ryan Gosling e Flynn Gray seduti insieme su un Landspeeder.

Shawn Levy ha anche rilasciato una dichiarazione sulla produzione: “Provo un profondo senso di eccitazione e onore mentre iniziamo la produzione di Star Wars: Starfighter. Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato, invitandomi a sviluppare un’avventura originale in questa incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si è avverato, sia dal punto di vista creativo che personale. Star Wars ha plasmato la mia idea di ciò che una storia può fare, di come i personaggi e i momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre. Entrare a far parte di questa galassia di storie con collaboratori così brillanti, sia sullo schermo che fuori, è l’emozione di una vita”.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma. Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.

ALTRE STORIE

