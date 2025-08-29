Ridley Scott spiega perché ha detto no a Terminator 3

A 22 anni dall’uscita del classico di fantascienza Terminator 3: Le macchine ribelli, il leggendario regista Ridley Scott rivela ulteriori dettagli sul motivo per cui si è rifiutato di dirigere il film. James Cameron, come noto, è l’ideatore della saga di Terminator e ha diretto i primi due capitoli, senza dubbio i due migliori film della serie e candidati al titolo di migliori film d’azione di tutti i tempi.

Tuttavia, Cameron ha fatto un passo indietro per il terzo capitolo, che è stato diretto da Jonathan Mostow. Ma il lavoro era stato offerto prima a Ridley Scott; ironicamente, Cameron ha diretto il film Aliens – Scontro finale del 1986, più orientato all’azione, sequel del capolavoro horror spaziale Alien di Scott del 1979, quindi questa assunzione come regista sarebbe stata un ribaltamento della situazione.

Durante una recente intervista con The Guardian, Ridley Scott ha dunque rivelato di aver rifiutato 20 milioni di dollari per dirigere Terminator 3 perché semplicemente “non è il suo genere”. “Ho rifiutato un compenso di 20 milioni di dollari. Vedi, non posso essere comprato, amico. Qualcuno mi ha detto: “Chiedi quanto prende Arnold”. Ho pensato: “Ci provo”. Ho detto: “Voglio quello che prende Arnold”. Quando hanno detto di sì, ho pensato: “Ca**o”. Ma non potevo farlo. Non è il mio genere”.

“È come fare un film di Bond. – ha aggiunto Scott – L’essenza di un film di Bond è il divertimento e l’eccentricità. Terminator è puro fumetto. Io avrei cercato di renderlo reale. Ecco perché non mi hanno mai chiesto di fare un film di Bond, perché avrei potuto rovinarlo”. Molti probabilmente avrebbero voluto che Scott dirigesse Terminator 3, considerato un po’ deludente, un banale rifacimento delle trame passate, che ha iniziato a infrangere le regole del franchise in modo frustrante. Ma anche Scott non è infallibile come regista, avendo prodotto alcuni film che non hanno avuto un grande successo.

I commenti di Ridley Scott rivelano però una comprensione più profonda del franchise di Terminator, sapendo che è tonalmente al di fuori della sua area di competenza quando realizza così tanti film storici dettagliati. Tuttavia, avrebbe potuto eccellere nella regia del primo Terminator, che fa qualcosa di simile ad Alien nel tradurre i classici tropi dell’horror in una storia di fantascienza.

Nel bene e nel male, Scott è dunque rimasto lontano dal franchise di Terminator, sperando che una scelta migliore di lui potesse dirigere qualcosa di degno dei suoi predecessori. Non è quello che è successo, ma qualunque cosa sia ora il franchise di Terminator nel suo complesso, i vari alti e bassi nella qualità fanno tutti parte dell’esperienza.