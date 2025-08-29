Avengers: Doomsday, rivelati possibili dettagli sul ruolo di Loki

L’ultima volta che abbiamo visto Loki, interpretato da Tom Hiddleston, aveva preso posto su un trono situato nella Cittadella alla Fine dei Tempi. Il Dio delle Storie ora governa il Multiverso, anche se l’esistenza delle Incursioni suggerisce che potrebbe trattarsi di una soluzione temporanea. Loki, infatti, tornerà in Avengers: Doomsday, e ora sono stati diffusi alcuni dettagli spoiler sul che potrebbe avere nel film.

Oggi, il fotografo @UnBoxPHD è infatti stato il primo a rivelare che “si vocifera che Hiddleston abbia girato oggi per Avengers Doomsday”. Da allora, Daniel Richtman è intervenuto per spiegare che “Tom Hiddleston ha girato una scena nella casa di Steve e Peggy in cui ha una [conversazione] con loro”. Quindi, se ciò venisse confermato, Loki lascerà la vecchia fortezza di Colui che rimane per condividere lo schermo con Capitan America di Chris Evans e Peggy Carter di Hayley Atwell.

In precedenza era stato riferito che si tratta del Capitan America della Terra-616, con questo film che riprende la sua storia dopo che è tornato indietro nel tempo alla fine di Avengers: Endgame per avere il suo lieto fine con Peggy. Un tempo c’erano progetti per un film o una serie che seguissero la missione di Steve Rogers di riportare le Gemme dell’Infinito al loro giusto posto nel tempo. Ora sembra che spetterà ad Avengers: Doomsday colmare le lacune.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).