Robert Redford: addio all’icona di Hollywood, aveva 89 anni

Robert Redford, l’attore dall’aspetto da ragazzo d’oro che vinse un Oscar per la regia di Gente comune e divenne in seguito un padrino del cinema indipendente come fondatore del Sundance Film Institute, è morto all’età di 89 anni.

Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK, ha condiviso la notizia in un comunicato al New York Times. Ha affermato che Redford è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica.

L’attore diventato regista – che ha avuto un’esperienza stellare in film come “Butch Cassidy”, “Come eravamo”, “La stangata”, “I tre giorni del Condor“ e “Tutti gli uomini del presidente” – aveva lavorato meno frequentemente sia davanti che dietro la macchina da presa negli ultimi anni.

Il suo ultimo lavoro come attore è stato in Avengers: Endgame, in cui ha ripreso il ruolo del Segretario Alexander Pierce e si è unito a diversi altri veterani della Marvel come Michael Douglas e Tilda Swinton.

Robert Redford ha avuto ruoli da protagonista in “A Walk in the Woods“, che è diventato un successo indipendente, mentre “The Old Man & the Gun” del 2018 ha ricevuto recensioni positive. È stato anche produttore esecutivo di numerosi progetti televisivi, più recentemente per il thriller della AMC “Dark Winds“.

Robert Redford non ha mai avuto una gamma particolarmente ampia di ruoli come attore, ma essendo una star del cinema nel pieno della sua carriera, pochi potevano eguagliarlo. “È un attore molto istintivo e impulsivo”, ha detto il defunto Sydney Pollack a Variety nel 2002. “Non credo che ci sia nulla di studiato o premeditato nel suo lavoro. È l’opposto dell’attore che vuole provare e fissare le cose.”

Addio Robert Redford

Robert Redford (nato nel 1936 a Santa Monica) iniziò la carriera alla fine degli anni ’50 tra televisione e teatro, debuttando a Broadway con Tall Story e imponendosi con A piedi nudi nel parco (1963), portato poi al cinema nel 1967. Il suo esordio sul grande schermo fu con War Hunt (1962), dove conobbe Sydney Pollack, regista con cui avrebbe collaborato più volte.

La svolta arrivò nel 1969 con Butch Cassidy and the Sundance Kid, accanto a Paul Newman. Negli anni ’70 diventò una star internazionale con successi come Jeremiah Johnson, La stangata (Oscar per miglior film), Come eravamo con Barbra Streisand, Il grande Gatsby, I tre giorni del Condor e Tutti gli uomini del presidente, di cui fu anche produttore.

Negli anni ’80 e ’90 recitò in ruoli più maturi (Il migliore, La mia Africa, Proposta indecente) e vinse l’Oscar come regista per Gente comune (1980). Parallelamente fondò il Sundance Institute (1981), che divenne un punto di riferimento mondiale per il cinema indipendente.

Come attore e regista, alternò storie romantiche, politiche e drammatiche, spesso legate a un’idea critica dell’America e alla ricerca di verità e giustizia (Quiz Show, Lions for Lambs, La regola del sospetto). Tra le sue interpretazioni più tarde spiccano All Is Lost (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014) e Truth (2015).

Figura complessa e carismatica, Redford fu attore, regista, produttore, attivista politico ed ecologista. La sua eredità comprende sia una carriera di icona hollywoodiana sia l’impulso dato al cinema indipendente con il Sundance Film Festival.

È stato sposato con Sibylle Szaggars e ha lasciato due figli e diversi nipoti.