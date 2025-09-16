Frank Grillo rivela la differenza più grande tra lavorare per i Marvel Studios e per i DC Studios

La maggior parte dei fan concorda sul fatto che i Marvel Studios abbiano sbagliato con la gestione del personaggio di Brock Rumlow, interpretato da Frank Grillo. Il cattivo è stato introdotto come agente sotto copertura dell’HYDRA in Captain America: The Winter Soldier del 2014 e, dopo un brutale scontro con Falcon, il palcoscenico era pronto per l’ingresso in scena di Crossbones. Abbiamo visto la stessa scena in Captain America: Civil War due anni dopo, ma dopo un breve scontro con Steve Rogers, il cattivo ha incontrato una fine esplosiva, per mano di Scarlet Witch.

L’attore è tornato in Avengers: Endgame per un cameo nei panni della sua Variant del 2012, ma con Creature Commandos, Superman e la seconda stagione di Peacemaker, Frank Grillo ha già collezionato tante apparizioni nel DCU in meno di un anno – nei panni di Rick Flag Sr. – quante ne ha avute nell’MCU in cinque.

Grillo è uno dei pochi attori con esperienza lavorativa nell’MCU e nel DCU, e ha condiviso alcune riflessioni a riguardo durante una recente conversazione con The Morning After Pod. Secondo l’attore, i fratelli Russo sono, ai suoi occhi, “più a loro agio nel dirigere sceneggiature non ancora del tutto complete”, un processo che riconosce essere “non raro” nel cinema. Al contrario, con James Gunn, “Tutto era già pronto. Tutte le sceneggiature sono pronte in anticipo. Non c’è davvero bisogno di ritoccarle”.

Frank Grillo sulla differenza tra Marvel e DC

Ha aggiunto: “I fratelli Russo hanno un sacco di persone che hanno le mani nella marmellata”, rispetto al regista di Superman, che è co-CEO dei DC Studios con Peter Safran. Questo porta a “un modo completamente diverso di fare film. Non è che James abbia un comitato a cui rispondere. Ci sono lui e Peter Safran, mentre i fratelli Russo hanno un sacco di persone”.

Se sia un bene per Gunn non avere nessuno a cui rispondere resta un mistero. Finora, abbiamo visto il regista scegliere con cura la sua quota di film e serie TV del DCU (il che è comprensibile), così come progetti – la seconda stagione di Peacemaker – con amici e attori con cui ha lavorato nel DCEU.

Tuttavia, Grillo è un fan dell’approccio di Gunn. “Ha un’idea davvero chiara. La sua teoria è che non esiste un film senza una sceneggiatura. La sceneggiatura deve essere il più precisa possibile prima di iniziare le riprese. Quando guarderemo indietro di 50 anni, guarderemo a questo periodo e diremo: ‘Beh, questi ragazzi hanno creato questo genere'”, ha detto dei Marvel Studios e di Gunn. “Sono tutti fantastici. Lo fanno solo in modo diverso.”

Il DCU ha avuto un ottimo inizio con Superman, mentre Creature Commandos e Peacemaker hanno ricevuto recensioni positive. Il 2026 sarà un grande test per i DC Studios, dato che hanno Lanterns, Supergirl e Clayface, tre progetti in cui Gunn non è stato coinvolto creativamente.