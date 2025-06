Sabrina Carpenter potrebbe interpretare Dazzler nel Marvel Cinematic Universe

Dopo le indiscrezioni che la vedevano candidata al ruolo principale nel remake live-action di Rapunzel della Disney, ora sappiamo che Sabrina Carpenter ha incontrato i Marvel Studios per interpretare Dazzler. Precedenti indiscrezioni sostenevano che Sabrina Carpenter avesse organizzato incontri con gli studi cinematografici per assicurarsi un ruolo di attrice di alto profilo, e sembra che potrebbe essere in lizza per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Secondo il sito di informazione MTTSH, Carpenter ha incontrato i Marvel Studios e sarebbe in lizza per il ruolo di Dazzler. È facile supporre che si tratti dell’attesissimo reboot degli X-Men, ma abbiamo sentito dire che anche altri progetti legati agli X-Men sono in diverse fasi di sviluppo.

Visto il background della Carpenter, Alison Blair sembrerebbe la scelta perfetta per la megastar del pop, ma ci sono molti “Swifties” che continuano a pensare che Taylor Swift sarebbe la candidata ideale per la parte.

Carpenter sarà ovviamente più nota per la sua carriera di cantautrice, ma in realtà ha iniziato come attrice ed è apparsa in film del calibro di Adventures in Babysitting (2016), The Hate U Give (2018), The Short History of the Long Road (2019), Clouds (2020), Emergency (2022) e nella serie di film Tall Girl di Netflix. Ha anche interpretato Cady Heron nel musical di Broadway Mean Girls (2020).

Sebbene la Sabrina Carpenter non abbia parlato specificamente di un possibile ruolo da supereroina, ha rivelato di essere una grande fan di Spider-Man e che le piacerebbe recitare in un film d’azione.

“Ruolo dei miei sogni: ho sempre desiderato fare un film d’azione”, ha detto a Yahoo! nel 2022. “Credo che quando ero più giovane, ricordo di aver visto Kick-Ass per la prima volta e di aver pensato ‘Sembra davvero divertente’, quindi mi piacerebbe molto fare qualcosa in quel mondo. Anche un film in costume, penso che sarebbe davvero fantastico, ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare.”

“Il mio primo lavoro è stato un ruolo da guest star in Law and Order: Unità vittime speciali”, ha detto in un’intervista separata con Teen Vogue. “Avevo appena compiuto 11 anni e l’ho girato qui a New York. È stato un momento davvero folle della mia vita. Ho sempre pensato che avrei iniziato con la commedia o che avrei fatto un musical o qualcosa del genere in quel mondo, ed è stato un dramma molto duro. Ma mi ha insegnato molto e mi ha fatto innamorare della recitazione.”

Di recente abbiamo saputo che il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, è in lizza per dirigere il reboot degli X-Men, anche se la notizia non è ancora ufficiale. Michael Lesslie, sceneggiatore di Macbeth (2015), Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023) e Assassin’s Creed (2016), ha scritto la sceneggiatura, ma non ci sorprenderemmo se un altro sceneggiatore (o due) venisse incaricato di darle un’altra occhiata prima che il film entri in produzione.