Superman: Rachel Brosnahan parla delle scene d’azione e delle riprese con Krypto!

Rachel Brosnahan, che interpreta Lois Lane nel prossimo film di James Gunn su Superman, recentemente intervistata da Interview Magazine e partecipato al format di interviste tra celebrità, simbolo della rivista, con la collega attrice Amanda Seyfried, nota per Mean Girls.

Sebbene la chiacchierata abbia toccato alcuni momenti spensierati, la maggior parte si è concentrata sull’esperienza di Brosnahan sul set durante le riprese dell’attesissimo reboot DC.

Ripensando ai suoi primi giorni sul set, Rachel Brosnahan ha rivelato che lei e il co-protagonista David Corenswet (Superman) si sono lanciati direttamente in uno dei momenti più ricchi di dialoghi del film. “Stavamo girando la scena di 10 pagine che io e David avevamo provato”, ha ricordato. “Sembrava che stessimo girando un film indipendente in uno scantinato, il che è stato fantastico perché abbiamo potuto scoprire davvero questi personaggi”. Quando Seyfried ha chiesto se fosse intenzionale, Brosnahan ha scherzato: “Credo di sì. Ci siamo baciati per un paio d’ore e poi abbiamo girato una scena di 10 pagine”.

Parlando del lato più action della produzione, David Corenswet ha confermato di aver dovuto usare delle controfigure, ma ha accennato a una sequenza misteriosa che non può ancora rivelare. “Ho dovuto fare una cosa diversa, di cui non mi è permesso parlare, che non prevedeva l’uso di cavi, ma mi è sembrato che forse avrebbe dovuto“, ha scherzato. “È stato pazzesco. [Ride] La squadra di controfigure è la migliore al mondo. Non importa quanto in alto ti tirano o a quale soffitto ti appendi, sei in buone mani”.

Ha anche detto che lei e Corenswet hanno dei “video davvero carini” in cui eseguono quello che lei chiama “balletto acrobatico“, promettendo di condividerli una volta che il film sarà uscito.

Uno degli aneddoti più comici è stato quando David Corenswet ha descritto le riprese di una scena con il cane di Superman, Krypto, o meglio, l’idea di Krypto. “È così carino, ma almeno nella mia scena c’erano dei limiti con il set”, ha detto. “C’era una controfigura del cane, ma a volte c’era anche una persona in costume CGI che interpretava il cane, e a volte non c’era niente”.

Recitare di fronte a un personaggio per lo più immaginario si è rivelata una sfida unica. “Non mi sono mai sentita un’attrice peggiore in tutta la mia vita”, ha riso. “Non c’era niente lì. James [Gunn] era al microfono da qualche parte lontano, e diceva: ‘No. Rachel, hai messo la mano nel cane. Smettila di metterla nel cane.’ [Ride]” L’aria giocosa e pragmatica di Rachel Brosnahan nell’articolo di Interview Magazine non fa che rafforzare il motivo per cui è stata la scelta perfetta per Lois Lane.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).