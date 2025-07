Saturnia Film Festival: al via l’ottava edizione

Si apre mercoledì 30 luglio l’ottava edizione del Saturnia Film Festival, l’appuntamento cinematografico itinerante, promosso dall’associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS con la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, che ogni estate porta il grande cinema nel cuore della Maremma toscana. Fino al 3 agosto, alcuni tra i borghi tra i più suggestivi della regione (Manciano, Saturnia, Rocchette di Fazio, Montemerano, e le Terme di Saturnia) si trasformeranno in luoghi di visione e incontro, con le proiezioni dei film in concorso, masterclass e incontri con ospiti di rilievo. Il Saturnia Film Festival si conferma anche quest’anno come una delle realtà più originali nel panorama festivaliero italiano, capace di coniugare scoperta del territorio e attenzione alle voci emergenti del cinema.

Ad aprire il festival, mercoledì 30 luglio a Manciano, sarà la nuova sezione “Sguardi di donne”, realizzata in collaborazione con le associazioni Olympia de Gouges e Mujeres nel Cinema, con le proiezioni dei cortometraggi selezionati. La serata prenderà il via alle ore 19.00 in Piazza della Rampa, con una degustazione di prodotti del territorio, accompagnata da un concerto realizzato in collaborazione con lo Street Music Festival.

Giovedì 31 luglio il festival si sposterà a Saturnia, dove l’incontro con Lillo Petrolo, artista poliedrico amatissimo dal pubblico (ore 21.00, Piazza Vittorio Veneto) darà il via alla serata, che proseguirà poi con le proiezioni dei primi titoli in concorso. Ospite della serata il regista Christian Filippi con Il mio compleanno, opera prima già acclamata per il suo sguardo autentico su una generazione fragile e in cerca di voce.

Venerdì 1° agosto sarà la volta di Rocchette di Fazio, con una serata che, oltre alle proiezioni dei corti in concorso, vedrà protagonista il regista Stefano Lorenzi con il suo Afrodite, una storia d’amore intensa e coraggiosa con due straordinarie protagoniste come Ambra Angiolini e Giulia Michelini, che incontrerà il pubblico del festival nella serata di sabato 2.

Il festival proseguirà sabato 2 agosto a Montemerano, con una serata ricca di ospiti tra cui Maurizio Lombardi, con il suo cortometraggio Marcello, Francesco Costabile con Familia (entrambi con Francesco Gheghi protagonista), e Giulia Michelini.

Sabato 2 agosto prende il via la seconda edizione del Saturnia Pitch, piattaforma professionale che mette in contatto giovani registi e sceneggiatori con le principali realtà produttive italiane. Durante due giornate alle Terme di Saturnia, gli autori selezionati parteciperanno a sessioni di pitch, incontri individuali con produttori ed editor, e masterclass su sceneggiatura, produzione e distribuzione cinematografica. Saranno presenti dispàrte, Indaco Film, Indigo Film, Gaumont, Mompracem, Wildside, Vivo Film, Tramp Limited, oltre a Medusa Film che interverrà con una Masterclass sulla distribuzione per gli autori selezionati.

La giornata conclusiva, domenica 3 agosto, si svolgerà nello scenario unico delle Terme di Saturnia. In programma le proiezioni degli ultimi titoli del concorso cortometraggi, tra cui La buona condotta di Francesco Gheghi, attore tra i più amati e acclamati della sua generazione, che presenterà il film.

A seguire, nel corso della cerimonia di premiazione, saranno consegnati i premi al Miglior Film, assegnato dal pubblico alla pellicola che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la proiezione, e i premi al Miglior Cortometraggio Italiano, Miglior Cortometraggio Internazionale e Miglior Cortometraggio d’Animazione, assegnati dalla giuria composta Paolo Orlando (Presidente), Selene Caramazza, Manuela Rima, Mario Mazzetti e Teresa Pasquini. Nell’ambito del concorso corti, sarà inoltre assegnato il Premio Enel Andrea Camilleri alla Miglior Sceneggiatura in occasione del centenario della nascita del grande autore, onorando il suo legame con l’Amiata e l’importanza della sceneggiatura. Ospitato alle Terme di Saturnia, un luogo connesso al Monte Amiata e alle sue acque, il premio mira a diventare un evento culturale fisso, promosso anche dal Premio principale del Saturnia Film Festival, un’opera d’arte di Arnaldo Mazzanti raffigurante la Ninfa, simbolo della nascita delle acque di Saturnia. La collaborazione con Enel non solo valorizza il talento autoriale, ma promuove il patrimonio culturale e naturale della Maremma Toscana, in particolare il legame tra le acque di Saturnia e il Monte Amiata, inclusa la sua energia geotermica. Questo premio è un progetto che intreccia cultura, valorizzazione territoriale, eccellenza artistica e sostenibilità, nel segno di Camilleri e delle unicità della Maremma Toscana.

Inoltre per tutta la durata del festival il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto e il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia ospiteranno i film della sezione Art Short School, diretta da David Pompili, con i video degli studenti dell’Istituto Gandhi di Narni.