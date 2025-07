Jeremy Renner sarebbe felice di tornare nel ruolo di Clint Barton

Si è parlato molto della seconda stagione di Hawkeye. Grazie alle dichiarazioni di Jeremy Renner in prima persona, sappiamo che l’attore ha rifiutato di tornare nei panni di Clint Barton dopo che gli è stata offerta metà dei guadagni della prima stagione… per il doppio del lavoro.

Non è chiaro se la serie sia ormai finita nel dimenticatoio, soprattutto perché i Marvel Studios prevedono di pubblicare solo una serie TV all’anno. Jeremy Renner, tuttavia, sembra fiducioso che la seconda stagione prima o poi si farà.

“Sono sempre felice di essere in quel mondo, amico”, ha detto a Empire Online. “Adoro tutti quei ragazzi, adoro il personaggio. Sono sicuro che alla fine faremo la seconda stagione e faremo altre cose. E sono felice di farlo. Il mio corpo si sta preparando per qualcosa del genere. Non so se qualcuno voglia vedermi in calzamaglia, ma il mio corpo starà benissimo in calzamaglia.”

Non sappiamo come si evolveranno le cose, ma da come si era conclusa la prima stagione, ci aspettiamo che un eventuale secondo ciclo coinvolge Clint in qualità di mentore per la giovane Kate Bishop (Hailee Steinfeld). La serie potrebbe intrecciarsi con le vicende di Daredevil: Rinascita o addirittura con quelle di Spider-Man: Brand New Day. Staremo a vedere cosa accadrà.