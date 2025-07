I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Vanessa Kirby conferma l’identità dell’attore nella scena post-credits

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la recensione) è finalmente al cinema e sta generando molti dibattiti in particolare per la sua scena post-credits che anticipa il collegamento con Avengers: Doomsday. Ci sono ancora ovviamente molti misteri legati a questa scena, ma Vanessa Kirby ha ora finalmente sciolto il principale di questo, ovvero chi c’è sotto il costume di Dottor Destino. Il volto del personaggio non viene infatti mai mostrato, il che ha lasciato molti a chiedersi chi interpretasse effettivamente il personaggio in quel momento.

In una nuova intervista con Variety, a Kirby è stato dunque chiesto se fosse Robert Downey Jr. a interpretare Doom in quel momento. “Sì! Robert non è mai stato assente dal set. È sempre lì“, ha affermato l’attrice. “È il nostro leader. Lo chiamiamo il nostro Padrino. Si è preso cura di noi. È una gioia lavorare con i Russo e con lui, perché hanno una collaborazione così profonda da così tanto tempo. Ed è stato fantastico essere incinta e lavorare su “Avengers”.

“Mi sono sentita così ispirata e sollevata dal fatto che si siano presi così cura di me. È stato un viaggio davvero bellissimo. Robert sta facendo un lavoro incredibile. Sono così emozionata”, ha concluso l’attrice. Downey Jr. e Kirby stanno ora attualmente girando Avengers: Doomsday, insieme ai colleghi attori di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ovvero Pedro Pascal, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach. Tutti e cinque questi attori torneranno nei panni dei rispettivi personaggi anche in Avengers: Secret Wars del 2027.

Sebbene fosse possibile sin da subito che Robert Downey Jr. interpretasse Dottor Destino nella scena post-crediti di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, è ancora più avvincente sapere che in quel momento era proprio lui a interpretare il personaggio, nonostante il suo volto non sia mai stato mostrato. Questo permette di mantenere un grande mistero che verrà sciolto probabilmente solo con l’arrivo del film nel 2026. Come noto ai fan, sotto la maschera Destino ha il volto sfigurato, per cui sarà interessante scoprire in che modo verrà reso questo aspetto.

LEGGI ANCHE: