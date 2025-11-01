Il polverone sollevato dal trailer di Scream 7 dimostra che Scary Movie 6 sta tornando nel momento giusto

All’indomani dell’uscita di Scream 6, nessuno avrebbe potuto prevedere la reazione che avrebbe suscitato il nuovo trailer di Scream 7. Il film precedente, con Melissa Barrera e Jenna Ortega nei panni delle nuove eroine della saga, aveva intrapreso una nuova entusiasmante direzione, allontanandosi dagli elementi meta e puntando a spaventare il pubblico con i propri mezzi. Il risultato aveva entusiasmato i fan e portato il film a diventare il più redditizio della serie Scream a livello nazionale.

Ma quella nuova direzione è giunta a una fine improvvisa quando la casa di produzione ha licenziato Barrera dal sequel per alcune dichiarazioni sulla guerra a Gaza. Ortega ha lasciato il film poco dopo e anche Christopher Landon, che avrebbe dovuto dirigerlo, ha abbandonato il progetto. Il film ha subito una brusca svolta, tornando alla star della serie Neve Campbell (che ha rifiutato di partecipare a Scream 6 dopo aver affermato che lo studio le aveva offerto una cifra troppo bassa) e coinvolgendo lo sceneggiatore originale di Scream Kevin Williamson come regista.

All’inizio di questa settimana, il pubblico ha potuto vedere per la prima volta Scream 7 in vista della sua uscita il 27 febbraio, e le reazioni sono state tutt’altro che entusiastiche. Non solo gran parte dei fan non ha perdonato Spyglass Media Group per il controverso licenziamento di Barrera, ispirando appelli al boicottaggio, ma molti non sono così impressionati da ciò che sembra che otterremo al posto della storia delle sorelle Carpenter.

Il 12 giugno 2026, pochi mesi dopo Scream 7, uscirà Scary Movie 6. Tutte queste reazioni negative dimostrano che il momento non potrebbe essere più perfetto.

La gente è pronta a prendersi di nuovo gioco di Scream

Il franchise Scary Movie non è sempre stato accolto molto bene, e il sequel di un film con un punteggio del 4% su Rotten Tomatoes non viene solitamente accolto con grande entusiasmo. Ma quando Scary Movie 6 è stato annunciato per la prima volta, al CinemaCon 2024, la gente era entusiasta per un motivo specifico.

Quando Scary Movie 6 uscirà, saranno passati tredici anni da Scary Movie 5, e negli ultimi dieci anni sono successe molte cose nel genere horror. La quantità di materiale disponibile è innegabile. E poiché l’era dell’“horror elevato” sembra aver fatto il suo corso, la gente è più che pronta a prendere in giro i suoi vari ornamenti.

Ma il tempismo è più perfetto di quanto i registi potessero immaginare. Quando è stato annunciato Scary Movie 6, Scream era un franchise in ascesa e veniva accolto con grande favore dagli appassionati dell’horror. E adesso? Se le reazioni a Scream 7 finora sono indicative, l’opinione pubblica si è già inasprita.

Per Scary Movie, è uno scenario vantaggioso per tutti. Se Scream 7 sarà accolto male, il pubblico sarà pronto per qualcosa che prenda in giro il franchise. Se invece conquisterà il pubblico, verrà ripristinato il fascino sinergico che probabilmente ha portato al via libera di Scary Movie 6. In entrambi i casi, il ritorno di questa serie parodistica non potrebbe arrivare in un momento migliore.