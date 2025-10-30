Scream 7: il primo trailer ufficiale del film!

La Paramount Pictures ha appena svelato il primo trailer ufficiale di Scream 7. Il trailer inizia con quella che sembra essere la sequenza iniziale del film, in cui una coppia (interpretata da Jimmy Tatro e Michelle Randolph) soggiorna nella vecchia casa di Stu Macher, ora trasformata in un AirBNB a tema Ghostface. Ghostface minaccia quindi la figlia adolescente di Sidney, Tatum (Isabel May), che prende il nome dalla sua defunta amica del film originale, Tatum Riley. Dopo aver provocato Sidney dicendo: “Non mi nascondo… Non questa volta”, il killer attacca Sidney e Tatum nella loro casa. Tatum si rivolge quindi a sua madre dicendo: “Voglio essere una combattente come te”.

È stato inoltre rilasciato, insieme al trailer, anche un primo poster, che si può vedere al seguente post Instagram. Per quanto riguarda la sinossi completa, essa recita: Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Cosa sappiamo di Scream 7?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si è dunque puntato sul ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell e Courtney Cox.

Oltre alle due attrici, il cast vanta anche David Arquette che riprende il ruolo di Dewey Riley, nonostante il suo personaggio fosse già morto nel film precedente. A questi si aggiungono anche Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) e Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), già comparsi nelle ultime uscite, nonché volti nuovi come Isabel May — figlia di Sidney nel film — e Joel McHale che interpreta il marito di Sidney. Anche Matthew Lillard, interprete di Stu Macher, farà parte del film.

Scream 7 uscirà nelle sale il 27 febbraio 2026.