Jonathan Bailey, star di Bridgerton, ha anticipato una scena scioccante della quarta stagione: “Ho detto troppo”.

L’attore Jonathan Bailey, che interpreta Anthony Bridgerton nella serie Bridgerton, ha rivelato durante l’evento Time100 Next che nella quarta stagione ci sarà una scena che sorprenderà i fan. La star ha affermato che quando l’episodio verrà trasmesso, “lascerà i fan a bocca aperta”.

Un post sulla pagina Instagram ufficiale di Time mostra Bailey mentre discute della quarta stagione di Bridgerton con un giornalista. L’attore ha parlato con entusiasmo del primo episodio della nuova stagione, affermando: “Ho visto il primo episodio ed è fenomenale. È davvero, davvero bello”.

Bailey ha continuato a elogiare il primo episodio della stagione, forse entrando un po’ troppo nei dettagli. Ha detto a Time: “C’è una scena all’inizio dell’episodio che lascerà i fan a bocca aperta. Porta tutti in un viaggio in nuove parti della casa… È geniale”. Poi si è subito fermato prima di rivelare altro e ha scherzato timidamente: “Oh no, ho detto troppo”.

Pur non rivelando ulteriori dettagli sulla trama, ha elogiato i suoi colleghi, sia quelli di vecchia data che quelli nuovi. Ha definito “fenomenale” Luke Thompson (Benedict Bridgerton), che fa parte del cast sin dall’inizio della serie. Ha detto lo stesso anche dei nuovi attori che si sono uniti al cast, Yerin Ha (Sophie Baek) e Katie Leung (Lady Araminta Gun).

Bridgerton – stagione 4 seguirà principalmente la storia d’amore tra Benedict e Sophie. I due si incontrano a un ballo in maschera dove Sophie, una cameriera, è travestita da “Lady in Silver”. Ignaro della sua vera identità, Benedict finisce per innamorarsi di lei.

Bailey tornerà nei panni di Anthony per il quarto capitolo della serie di successo di Netflix. Tuttavia, non si sa molto su come il suo personaggio si inserirà nella trama o su quanto sarà importante il suo ruolo.

La quarta stagione di Bridgerton sarà distribuita in due parti su Netflix. La prima uscirà il 29 gennaio 2026, mentre la seconda sarà disponibile dal 26 febbraio 2026.