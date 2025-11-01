HomeSerie TvNews

Jonathan Bailey, star di Bridgerton, ha anticipato una scena scioccante della quarta stagione: “Ho detto troppo”.

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Bridgerton Jonathan Bailey

L’attore Jonathan Bailey, che interpreta Anthony Bridgerton nella serie Bridgerton, ha rivelato durante l’evento Time100 Next che nella quarta stagione ci sarà una scena che sorprenderà i fan. La star ha affermato che quando l’episodio verrà trasmesso, “lascerà i fan a bocca aperta”.

Un post sulla pagina Instagram ufficiale di Time mostra Bailey mentre discute della quarta stagione di Bridgerton con un giornalista. L’attore ha parlato con entusiasmo del primo episodio della nuova stagione, affermando: “Ho visto il primo episodio ed è fenomenale. È davvero, davvero bello”.

Bailey ha continuato a elogiare il primo episodio della stagione, forse entrando un po’ troppo nei dettagli. Ha detto a Time: “C’è una scena all’inizio dell’episodio che lascerà i fan a bocca aperta. Porta tutti in un viaggio in nuove parti della casa… È geniale”. Poi si è subito fermato prima di rivelare altro e ha scherzato timidamente: “Oh no, ho detto troppo”.

Pur non rivelando ulteriori dettagli sulla trama, ha elogiato i suoi colleghi, sia quelli di vecchia data che quelli nuovi. Ha definito “fenomenale” Luke Thompson (Benedict Bridgerton), che fa parte del cast sin dall’inizio della serie. Ha detto lo stesso anche dei nuovi attori che si sono uniti al cast, Yerin Ha (Sophie Baek) e Katie Leung (Lady Araminta Gun).

Bridgerton – stagione 4 seguirà principalmente la storia d’amore tra Benedict e Sophie. I due si incontrano a un ballo in maschera dove Sophie, una cameriera, è travestita da “Lady in Silver”. Ignaro della sua vera identità, Benedict finisce per innamorarsi di lei.

Bailey tornerà nei panni di Anthony per il quarto capitolo della serie di successo di Netflix. Tuttavia, non si sa molto su come il suo personaggio si inserirà nella trama o su quanto sarà importante il suo ruolo.

La quarta stagione di Bridgerton sarà distribuita in due parti su Netflix. La prima uscirà il 29 gennaio 2026, mentre la seconda sarà disponibile dal 26 febbraio 2026.

Articolo precedente
Mark Hamill sul passaggio del testimone di Star Wars a Ryan Gosling: “Ho avuto il mio momento”
Articolo successivo
Il polverone sollevato dal trailer di Scream 7 dimostra che Scary Movie 6 sta tornando nel momento giusto
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved