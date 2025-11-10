Sigourney Weaver rivela la nuova trama di Alien 5 e gli ultimi aggiornamenti sul ritorno di Ripley

Sigourney Weaver rivela nuovi dettagli sulla trama di Alien 5 e un aggiornamento sul ritorno di Ripley. Nel 2015, la Weaver aveva espresso interesse a riprendere il ruolo di Ripley in Alien 5 di Neill Blomkamp, poi cancellato a favore dei prequel di Ridley Scott. Nel 2020 è stata rivelata una sceneggiatura separata per Alien V, incentrata su Ripley e scritta da Walter Hill e David Giler, produttori del film originale.

Il 7 novembre, la Cinémathèque Française di Parigi ha ospitato una proiezione dell’originale Alien e, al termine, Sigourney Weaver ha tenuto una masterclass di 60 minuti intitolata “A Lesson in Cinema”, in cui ha riflettuto sulla sua esperienza di lavoro nel film.

Durante la sessione di domande e risposte, un membro del pubblico ha chiesto informazioni su Alien 5 di Neill Blomkamp, che avrebbe ignorato Alien 3 e riportato in scena Ripley e Newt.

La Weaver ha espresso la sua ammirazione per Blomkamp e ha elogiato la qualità del sequel mai realizzato, dicendo che “adorava lavorare con Neill e lui aveva questa idea di riportare in scena Ripley e Newt. Era una sceneggiatura meravigliosa”. Ha poi spiegato che il progetto è stato alla fine accantonato a causa dell’attenzione di Ridley Scott allo sviluppo della sua serie prequel:

Sì. Beh, penso che come molti di noi, fossi una grande ammiratrice di Neill. Il suo film era così sorprendente e ho lavorato con lui in un film chiamato [Chappie]. Mi è piaciuto molto lavorare con Neil, che aveva questa idea di riportare in scena Ripley e Newt. Era una sceneggiatura meravigliosa, ma purtroppo credo che a quel punto Ridley Scott abbia deciso di diventare molto possessivo nei confronti della serie e si sia concentrato sui suoi prequel. Credo quindi che sia stato un disastro per quel progetto. Non siamo mai riusciti a… Credo che Neil abbia semplicemente rinunciato, nonostante il suo grande talento. Gli auguro tutto il meglio.

La Weaver ha poi rivolto la sua attenzione a un altro progetto, una sceneggiatura di 50 pagine intitolata Alien V. Dopo aver menzionato per la prima volta la sceneggiatura nel 2020 e averla descritta come “piuttosto straordinaria” proprio il mese scorso, la Weaver ha condiviso nuove informazioni sulla direzione distintiva della storia. Sebbene abbia ribadito di “non aver mai desiderato particolarmente tornare alla serie”, ha ammesso che l’idea di Hill ha suscitato il suo interesse:

In realtà, Walter Hill ha scritto circa 50 pagine. Forse, a questo punto, ha scritto di più su dove potrebbe essere ora Ripley. E anche se non ho mai desiderato particolarmente tornare alla serie, c’è qualcosa nella sua esperienza di essere messa da parte ora, probabilmente da questa società, da questa azienda, da questo mondo, e di avere probabilmente circa 200 anni, ma di essere ancora Ripley e, sapete, presumibilmente questi problemi sono ancora lì fuori. Quindi vedrò cosa succede con la sceneggiatura di Walter. Non sarebbe come quello che abbiamo visto stasera. Non si tratterebbe di correre nei condotti di ventilazione. Sarebbe un tipo di storia molto diverso.

La Weaver ha anche espresso forte approvazione per la serie Alien: Earth di Noah Hawley, manifestando sincero entusiasmo per il futuro del franchise:

D’altra parte, ho adorato Alien: Earth. L’ho trovato straordinario. Così interessante, terrificante riguardo al nostro mondo eppure comprensibile… si può immaginare un mondo in cui ogni tech bro possiede un pianeta. Sai, non è poi così lontano da dove si trova l’America adesso. Quindi, sono felice di vedere che Alien ha gambe, come si suol dire, nel mondo degli affari. E penso che sia un momento molto interessante per la serie.

Guarda il video completo della masterclass qui sotto, tramite Mulderville su YouTube, con la conversazione su Alien 5 e Alien V che inizia all’incirca alle 01:08:52:

Tuttavia, Sigourney Weaver non ha escluso la possibilità di tornare nella serie Alien. Nell’ottobre 2025, al New York Comic Con, ha rivelato di aver discusso della possibilità di riprendere il ruolo di Ripley in un prossimo progetto, con una sceneggiatura scritta da Walter Hill:

Walter Hill è un mio caro amico e ha scritto 50 pagine su dove potrebbe trovarsi Ripley adesso, e sono davvero straordinarie. Non so se si realizzerà, ma ho avuto un incontro con la Fox, la Disney o chiunque sia ora. Ho detto che non ne ho mai sentito il bisogno. Ho sempre pensato: “Lasciatela riposare, lasciatela riprendere”. Ma quello che ha scritto Walter mi sembra molto veritiero, perché parla di una società che incarcererebbe qualcuno che ha cercato di aiutare l’umanità. Lei è un problema per loro, quindi viene messa da parte. Comunque, penso che le prime 50 pagine siano molto forti e sto pensando di lavorare con Walter per vedere come potrebbe essere il resto della storia.