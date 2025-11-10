Marvel Comics conferma che il 2026 segnerà il tanto atteso ritorno dello SHIELD

Marvel riporta finalmente in auge lo SHIELD dopo quasi un decennio di assenza, con Nick Fury Jr. alla guida dell’organizzazione. Lo SHIELD ha agito come tessuto connettivo tra supereroi, governi e crisi globali nel corso dei decenni. Fondato da Nick Fury Sr., lo SHIELD rappresenta l’ideale di ordine nel caos in un universo pieno di minacce globali di ogni tipo.

Lo SHIELD è crollato durante il controverso Secret Empire, quando l’impostore di Capitan America dell’Hydra ha utilizzato le risorse dell’organizzazione per eseguire la sua presa di potere autoritaria. Una volta scoperta l’infiltrazione dell’Hydra, la credibilità dello SHIELD è stata danneggiata in modo irreparabile. La caduta dell’organizzazione ha segnato la fine di un’era, ma non rimarrà sciolta a lungo.

Nove anni dopo gli eventi di Secret Empire, lo SHIELD risorgerà dalle ceneri. Ancora più importante, lo farà in un fumetto di Capitan America, dove Steve Rogers aiuterà probabilmente l’organizzazione a riconquistare la sua credibilità.

Lo SHIELD ritorna ufficialmente in Capitan America n. 6

Capitan America n. 6; Scritto da Chip Zdarsky; Disegni di Valerio Schiti, Delio Diaz e Frank Alpizar

La serie Captain America di Chip Zdarsky riporta lo S.H.I.E.L.D. nell’universo Marvel per la prima volta dal suo crollo in Secret Empire. Mentre il dominio globale del Dottor Destino crolla e la conclusione di One World Under Doom apre la strada al prossimo evento Armaggeddon, Capitan America è destinato a diventare il ponte tra due ere. Steve Rogers sta già combattendo contro Doom in Latveria, ma la sua missione non finirà lì.

Prima che Armaggeddon abbia inizio, Nick Fury Jr. preparerà il terreno per il ruolo dello SHIELD nell’evento con il ritorno ufficiale dell’organizzazione. Il numero 6 di Captain America di Zdarsky reintroduce una versione ridotta dell’agenzia, con un’influenza meno estesa ma grandi progetti per il futuro. Fury sarà accompagnato dagli agenti Charles Castlemore, Joe Ramos, Red Widow e Trevor Tambling. Naturalmente, però, i loro metodi potrebbero scontrarsi direttamente con quelli di Capitan America.

Lo scontro di Logan con Nuke e la sua indagine su Weapon X in Wolverine: Weapons of Armaggedon suggeriscono che tutti i personaggi e le organizzazioni legati alla storia del siero del Super Soldato saranno centrali in Armaggeddon. Wolverine stesso brandirà lo scudo di Capitan America. Tra gli eventi di Captain America #6 e Armaggeddon, il mondo di Steve Rogers potrebbe dover cambiare drasticamente e richiedere a lui di fare grandi sacrifici per partecipare al prossimo grande evento Marvel.

SHIELD assomiglia a Hydra in un aspetto fondamentale

Lo SHIELD ha sempre condiviso una strana somiglianza ciclica con il suo più grande nemico. Sia lo SHIELD che l’Hydra sono incapaci di morire veramente. Indipendentemente da quante volte cadano, rinascono inevitabilmente con nuovi agenti e nuove tattiche. Come dice il motto dell’Hydra, “taglia una testa e ne cresceranno altre due al suo posto”. Lo scopo dello SHIELD è troppo profondamente radicato nell’universo Marvel per scomparire completamente.

Questa resilienza ha un costo morale. Lo SHIELD opera in una zona grigia, camminando sempre su una linea sottile tra ordine e oppressione. Il suo uso di armi segrete, programmi di sorveglianza e manipolazioni occulte spesso rispecchia i metodi dell’Hydra. Anche dopo il crollo pubblico dell’agenzia, i resti sia dello SHIELD che dell’Hydra continuano a influenzare gli affari mondiali.