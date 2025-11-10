Oscar Isaac parla del ritorno di Star Wars tra le polemiche della Disney

Oscar Isaac parla apertamente di un possibile ritorno nella saga di Star Wars. Sebbene siano passati più di cinque anni dalla conclusione della trilogia sequel, la porta è ancora aperta per il ritorno di molti dei nuovi personaggi nell’amato universo, ma se gli attori lo desiderino è tutta un’altra storia.

In un’intervista con GQ, a Isaac è stato chiesto se avrebbe mai voluto rivisitare l’universo di Star Wars. La star di Poe Dameron ha chiarito che “[lui] sarebbe disponibile, anche se al momento [lui] non è così disponibile a lavorare con la Disney.” Ha poi aggiunto: “Ma se riuscissero a risolvere la questione e, sapete, a non soccombere al fascismo, sarebbe fantastico.”

GQ ha aggiunto la nota editoriale che “Questa intervista è stata condotta due giorni dopo che ABC e Disney hanno sospeso la produzione di Jimmy Kimmel Live! in risposta ai commenti fatti da Kimmel dopo la morte di Charlie Kirk.” Il giornale ha anche confermato che “Kimmel è tornato in onda quattro giorni dopo questa conversazione.”

Isaac ha anche affrontato alcuni commenti precedenti che aveva fatto riguardo a un ritorno in Star Wars, poiché in un’intervista a Deadline nel giugno 2020 aveva dichiarato che sarebbe stato disposto a interpretare di nuovo Poe se avesse avuto bisogno di un’altra casa. Ha scherzato dicendo: “Se avessi bisogno di un’altra casa o qualcosa del genere”, cosa che ora ha chiarito con GQ più di cinque anni dopo.

Il 46enne ha dichiarato nella nuova intervista: “Sì. È stata una citazione davvero simpatica. Gesù Cristo. Sai, la gente ti fa delle domande, tu rispondi, senza pensarci troppo.” Ma alla fine ha ammesso: “Ho detto una cosa un po’ da stronzo.”

Sebbene Lucasfilm e Disney non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione sul futuro di Poe nella saga, hanno intenzione di continuare la storia di Rey con Daisy Ridley, dato che il film New Jedi Order è in fase di sviluppo. Tuttavia, poiché al momento non è stata fissata una data di uscita per il suo nuovo film, non è chiaro se attori di Star Wars come Isaac potrebbero apparire.