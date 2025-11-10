HomeCinema News2025

Oscar Isaac parla del ritorno di Star Wars tra le polemiche della Disney

Oscar Isaac
Oscar Isaac sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Oscar Isaac parla apertamente di un possibile ritorno nella saga di Star Wars. Sebbene siano passati più di cinque anni dalla conclusione della trilogia sequel, la porta è ancora aperta per il ritorno di molti dei nuovi personaggi nell’amato universo, ma se gli attori lo desiderino è tutta un’altra storia.

In un’intervista con GQ, a Isaac è stato chiesto se avrebbe mai voluto rivisitare l’universo di Star Wars. La star di Poe Dameron ha chiarito che [lui] sarebbe disponibile, anche se al momento [lui] non è così disponibile a lavorare con la Disney. Ha poi aggiunto: “Ma se riuscissero a risolvere la questione e, sapete, a non soccombere al fascismo, sarebbe fantastico.

GQ ha aggiunto la nota editoriale che “Questa intervista è stata condotta due giorni dopo che ABC e Disney hanno sospeso la produzione di Jimmy Kimmel Live! in risposta ai commenti fatti da Kimmel dopo la morte di Charlie Kirk.” Il giornale ha anche confermato che “Kimmel è tornato in onda quattro giorni dopo questa conversazione.

Isaac ha anche affrontato alcuni commenti precedenti che aveva fatto riguardo a un ritorno in Star Wars, poiché in un’intervista a Deadline nel giugno 2020 aveva dichiarato che sarebbe stato disposto a interpretare di nuovo Poe se avesse avuto bisogno di un’altra casa. Ha scherzato dicendo: “Se avessi bisogno di un’altra casa o qualcosa del genere”, cosa che ora ha chiarito con GQ più di cinque anni dopo.

Il 46enne ha dichiarato nella nuova intervista: “Sì. È stata una citazione davvero simpatica. Gesù Cristo. Sai, la gente ti fa delle domande, tu rispondi, senza pensarci troppo.” Ma alla fine ha ammesso: “Ho detto una cosa un po’ da stronzo.

Sebbene Lucasfilm e Disney non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione sul futuro di Poe nella saga, hanno intenzione di continuare la storia di Rey con Daisy Ridley, dato che il film New Jedi Order è in fase di sviluppo. Tuttavia, poiché al momento non è stata fissata una data di uscita per il suo nuovo film, non è chiaro se attori di Star Wars come Isaac potrebbero apparire.

