HomeCinema News2025

Star Wars: i nuovi set LEGO sono… stellari!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Star Wars: Il risveglio della Forza

LEGO ha diffuso le prime immagini di tre nuovi set di Star Wars in arrivo nel 2026. Non solo abbiamo un nuovissimo Incrociatore d’Attacco di Classe Venator tratto da La Vendetta dei Sith, ma anche un’espansione della popolare collezione di veicoli in scala media e un nuovo droide di grandi dimensioni.

In uscita il 1° gennaio, tre nuovi set LEGO Star Wars saranno lanciati per dare il via al nuovo anno. Ecco le immagini ufficiali e le informazioni sui set per i prossimi Incrociatore d’Attacco di Classe Venator (75441), AT-AT (75440) e BB-8 (75452) LEGO.

AT-AT (75440)

Espandendo la collezione LEGO in scala media dalle astronavi ai veicoli terrestri, il nuovo AT-AT (75440) è una novità per i set LEGO Star Wars.

Con dimensioni completamente nuove per il modello del Walker Imperiale, questo nuovo AT-AT presenta una varietà di dettagli, tra cui alcuni Easter Egg che rappresentano il Generale Veers de L’Impero colpisce ancora e altre truppe imperiali all’interno del set. È presente anche una mini-costruzione di uno snowspeeder ribelle che cerca di far inciampare il Walker con il suo cavo di traino.

LEGGI ANCHE: Star Wars: Starfighter, Shawn Levy fornisce un aggiornamento sulla produzione

Con un totale di 525 pezzi e un prezzo di $ 64,99, alcuni collezionisti potrebbero essere titubanti nell’acquistare questo set, soprattutto se possiedono già una versione più grande o anche l’AT-AT Gingerbread a tema natalizio di quest’anno. Tuttavia, non è una cattiva idea per chi non ha AT-AT nella propria collezione e/o ha poco spazio sugli scaffali.

Incrociatore d’Attacco Classe Venator (75441)

Allo stesso modo, il nuovo Incrociatore d’Attacco Classe Venator in scala media di LEGO (75441) è un’ottima scelta per chi non poteva permettersi o non aveva spazio per l’enorme UCS Venator di LEGO da 650 dollari, uscito nel 2023.

Con 643 pezzi e un prezzo di listino di 80 dollari, il rapporto prezzo/pezzo è più o meno lo stesso del precedente AT-AT, con i suoi Easter egg, come pezzi che rappresentano gli Intercettori Jedi di Anakin e Obi-Wan all’interno.

LEGGI ANCHE: Daisy Ridley impegnata in un nuovo thriller, brutte notizie per il suo film di Star Wars

Tutto sommato, sembra abbastanza probabile che questo nuovo modello di Venator sarà il modello LEGO Star Wars più venduto tra i tre questo gennaio.

Droide Astromeccanico BB-8 (75452)

Ultimo ma non meno importante, il nuovissimo Droide Astromeccanico BB-8 (75452), l’ultima versione del classico droide della trilogia sequel e l’ultimo arrivato nella recente serie LEGO di modelli di droidi in scala più grande. Detto questo, il prezzo per pezzo non è nemmeno lontanamente conveniente come quello dei due modelli precedenti, con solo 569 pezzi a 90 dollari.

Sembra anche che questo nuovo BB-8 sia in scala con i modelli LEGO R2-D2 e C-3PO dell’anno scorso, quindi sarà probabilmente di interesse per chi desidera completare il set.

CLICCA QUI PER VEDERE I NUOVI SET LEGO

Articolo precedente
L’adattamento per il cinema di Helldivers ha finalmente un regista
Articolo successivo
Le Gang des Amazones: recensione del film di Melissa Drigeard – #NoirFest2025
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved