Star Wars: i nuovi set LEGO sono… stellari!

LEGO ha diffuso le prime immagini di tre nuovi set di Star Wars in arrivo nel 2026. Non solo abbiamo un nuovissimo Incrociatore d’Attacco di Classe Venator tratto da La Vendetta dei Sith, ma anche un’espansione della popolare collezione di veicoli in scala media e un nuovo droide di grandi dimensioni.

In uscita il 1° gennaio, tre nuovi set LEGO Star Wars saranno lanciati per dare il via al nuovo anno. Ecco le immagini ufficiali e le informazioni sui set per i prossimi Incrociatore d’Attacco di Classe Venator (75441), AT-AT (75440) e BB-8 (75452) LEGO.

AT-AT (75440)

Espandendo la collezione LEGO in scala media dalle astronavi ai veicoli terrestri, il nuovo AT-AT (75440) è una novità per i set LEGO Star Wars.

Con dimensioni completamente nuove per il modello del Walker Imperiale, questo nuovo AT-AT presenta una varietà di dettagli, tra cui alcuni Easter Egg che rappresentano il Generale Veers de L’Impero colpisce ancora e altre truppe imperiali all’interno del set. È presente anche una mini-costruzione di uno snowspeeder ribelle che cerca di far inciampare il Walker con il suo cavo di traino.

Con un totale di 525 pezzi e un prezzo di $ 64,99, alcuni collezionisti potrebbero essere titubanti nell’acquistare questo set, soprattutto se possiedono già una versione più grande o anche l’AT-AT Gingerbread a tema natalizio di quest’anno. Tuttavia, non è una cattiva idea per chi non ha AT-AT nella propria collezione e/o ha poco spazio sugli scaffali.

Incrociatore d’Attacco Classe Venator (75441)

Allo stesso modo, il nuovo Incrociatore d’Attacco Classe Venator in scala media di LEGO (75441) è un’ottima scelta per chi non poteva permettersi o non aveva spazio per l’enorme UCS Venator di LEGO da 650 dollari, uscito nel 2023.

Con 643 pezzi e un prezzo di listino di 80 dollari, il rapporto prezzo/pezzo è più o meno lo stesso del precedente AT-AT, con i suoi Easter egg, come pezzi che rappresentano gli Intercettori Jedi di Anakin e Obi-Wan all’interno.

Tutto sommato, sembra abbastanza probabile che questo nuovo modello di Venator sarà il modello LEGO Star Wars più venduto tra i tre questo gennaio.

Droide Astromeccanico BB-8 (75452)

Ultimo ma non meno importante, il nuovissimo Droide Astromeccanico BB-8 (75452), l’ultima versione del classico droide della trilogia sequel e l’ultimo arrivato nella recente serie LEGO di modelli di droidi in scala più grande. Detto questo, il prezzo per pezzo non è nemmeno lontanamente conveniente come quello dei due modelli precedenti, con solo 569 pezzi a 90 dollari.

Sembra anche che questo nuovo BB-8 sia in scala con i modelli LEGO R2-D2 e C-3PO dell’anno scorso, quindi sarà probabilmente di interesse per chi desidera completare il set.