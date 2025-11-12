Star Wars: Starfighter, Shawn Levy fornisce un aggiornamento sulla produzione

Star Wars: Starfighter riceve un nuovo aggiornamento dal regista Shawn Levy mentre cresce l’attesa per il ritorno sul grande schermo della famosa saga Disney. Con Ryan Gosling come protagonista e una sceneggiatura di Jonathan Tropper, il prossimo film di Star Wars è stato annunciato nell’aprile 2025, con la conferma alla fine di agosto che la produzione era iniziata nel Regno Unito.

In un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant, Levy rivela ora che si sono appena superato la metà delle riprese. Dopo una pausa per festeggiare la fine della serie di successo Netflix Stranger Things, il regista ha confermato che il 10 novembre sono ripresi i lavori sul progetto Star Wars.

“La mia esperienza è che mi sento davvero come se il me stesso di 10 anni fosse sul set con me ogni giorno. È sorprendente, complicato ed emozionante ogni giorno. Ryan Gosling, sappiamo tutti quanto sia brillante, ma è anche un partner creativo incredibile. E completare il cast con altri attori straordinari come Mia Goth, Matt Smith e Amy Adams e avere questa rivelazione di un giovane attore come Flynn Gray, è più soddisfacente dal punto di vista creativo di quanto avrei mai potuto immaginare”, sono le parole di Levy.

“Le riprese stanno andando bene e, come sapete, siamo poco più che a metà. Tornerò sul set lunedì mattina. È stato un viaggio veloce, ma sapete una cosa? 10 anni di Stranger Things! Non potevo perdermi questo momento di addio. Ha significato molto per me”.

Considerando l’ultimo commento di Levy, la produzione sembra che terminerà alla fine di quest’anno o all’inizio del 2026. L’aggiornamento arriva dopo che Levy ha pubblicato su Instagram una prima immagine del film. Anche se non è stata ancora rilasciata alcuna trama ufficiale, l’immagine mostra Gosling e il co-protagonista Flynn Gray che indossano abiti logori mentre sono a bordo di un’imbarcazione in mare.

Finora non sono state pubblicate immagini che mostrano altri personaggi del prossimo film di Star Wars, ma si prevede che Matt Smith interpreterà il cattivo. Non è invece chiaro chi interpreteranno Mia Goth, Amy Adams, Daniel Ings, Aaron Pierre e Simon Bird, ma la Lucasfilm ha precedentemente confermato che Star Wars: Starfighter è una “storia completamente originale ambientata in un periodo di tempo mai esplorato prima in Star Wars”.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.

I prossimi progetti di Star Wars

Prima dell’arrivo di Star Wars: Starfighter nel 2027, il pubblico potrà tornare in una galassia lontana lontana il prossimo anno con l’uscita di The Mandalorian & Grogu, in arrivo il 22 maggio. Questo film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White e diretto da Jon Favreau, segnerà il ritorno della saga sul grande schermo dopo Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019.

Altri progetti Star Wars in fase di sviluppo includono “New Jedi Order” con l’attrice Daisy Ridley nel ruolo di Rey e un film del regista James Mangold. Tuttavia, nessuno di questi due film ha ricevuto aggiornamenti promettenti di recente, quindi non è chiaro quale sia il loro stato.