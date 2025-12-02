L’adattamento per il cinema di Helldivers ha finalmente un regista

Mentre Arrowhead Games continua a cercare nuovi modi per innovare il franchise originale, l’adattamento di Helldivers da parte di Sony si avvicina sempre di più al decollo. Arrivato quasi un decennio dopo il suo predecessore, accolto con grande entusiasmo, lo sparatutto fantascientifico è rapidamente diventato uno dei più popolari nel mondo dei videogiochi cooperativi con il suo sequel del 2024, grazie al suo ciclo di gameplay e all’approccio satirico al genere, in linea con Starship Troopers, che hanno ottenuto recensioni ampiamente positive.

Ancora più importante, Helldivers 2 si è rivelato uno dei maggiori successi finanziari degli ultimi anni, diventando il gioco PlayStation più venduto di tutti i tempi entro maggio 2024 e il terzo titolo più venduto del 2024 negli Stati Uniti, con oltre 19 milioni di copie vendute. Forte di questo successo, Sony ha annunciato a gennaio 2025 che un adattamento cinematografico di Helldivers era nelle prime fasi di sviluppo.

Come riportato per la prima volta da The Hollywood Reporter, Justin Lin è stato scelto per dirigere l’adattamento cinematografico di Helldivers. Lin, noto per la sua esperienza nel franchise di Fast and Furious, produrrà anche l’adattamento, scritto da Gary Dauberman, sceneggiatore di IT e Until Dawn, tramite la sua Perfect Storm Entertainment.

Justin Lin che firma per dirigere il film di Helldivers è una scelta interessante per una serie di motivi. Innanzitutto, il regista, a quanto pare, si è basato sul fatto di non essere un videogiocatore per proporre il suo approccio al titolo, con l’obiettivo di concentrarsi sui personaggi umani. Rispetto a una varietà di altri adattamenti di videogiochi, avere un regista che porta il proprio approccio a un franchise potrebbe destare preoccupazione sulla potenziale fedeltà alla fonte.

Inoltre, a seconda di quando inizierà la produzione, Helldivers sarà il primo ritorno di Lin al genere blockbuster dopo l’uscita da Fast & Furious per divergenze creative, con il regista che di recente è tornato alle sue radici indie con Last Days, ispirato a una storia vera. È interessante notare che, sebbene Fast & Furious sia stato il suo pane quotidiano per oltre un decennio, in passato ha attinto al genere fantascientifico con Star Trek Beyond, che ha continuato il successo di critica della linea temporale Kelvin.

Detto questo, c’è ancora la possibilità che Helldivers impieghi del tempo per arrivare sullo schermo a causa degli impegni di Lin. Prima di firmare per l’adattamento del gioco, si è anche occupato della regia degli adattamenti di One-Punch Man e BRZRKR, entrambi ancora in diverse fasi di sviluppo. Considerando che lavora con il primo da oltre tre anni, una sceneggiatura definitiva potrebbe convincerlo a buttarsi per primo.

Anche se non dovesse arrivare in fretta, Sony e PlayStation Productions hanno abbastanza cose in programma per lasciare che il film di Helldivers si prenda il suo tempo nello sviluppo. Oltre alle terze stagioni confermate di Last of Us della HBO e della serie Twisted Metal di Peacock, Amazon MGM ha appena confermato un ordine di due stagioni per una serie di God of War, mentre Resident Evil di Zach Cregger è attualmente in produzione, tra gli altri adattamenti ancora in lavorazione.