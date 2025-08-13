Star Wars: John Boyega rivela cosa si aspettava per la storia di Finn

Sembra che John Boyega aveva aspettative diverse per il suo arco narrativo in Star Wars, rispetto a ciò che è stato poi portato sul grande schermo. Durante un’apparizione al Fan Expo Boston (come riportato da ScreenRant), Boyega, che ha interpretato Finn, lo Stormtrooper diventato soldato ribelle nella trilogia sequel della saga, ha infatti detto che si aspettava che il suo personaggio diventasse un Jedi insieme a Rey dopo Il risveglio della Forza. Pensava anche che fossero destinati a diventare nemici dopo che entrambi avessero padroneggiato la Forza.

“Penso di aver dato per scontato che fosse sensibile alla Forza dal copione di ‘Il risveglio della Forza’ o almeno quando sono arrivato alla fine del copione di ‘Il risveglio della Forza’”, ha detto. “Pensavo che stessero pianificando due Jedi. In realtà pensavo che sarebbero stati un po’ come Obi-Wan e Darth Vader. Che ci saremmo rivoltati l’uno contro l’altro o qualcosa del genere”.

Come noto, la possibile sensibilità alla Forza di Finn rimane inespressa al termine di L’ascesa di Skywalker, ma è possibile che l’argomento venga ripreso con l’annunciato prossimo film (al momento noto come New Jedi Order) in cui Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey. Attualmente Boyega non è confermato come parte del film, ma sarebbe strano non vederlo comparire. Se ciò avverrà, sarà l’occasione per dare uno sviluppo a quanto immaginato da Boyegaa per il suo personaggio.

John Boyega critico nei confronti della saga di Star Wars

Dal debutto dell’ultimo capitolo della trilogia, L’ascesa di Skywalker del 2019, Boyega non ha parlato molto bene del suo periodo nella galassia lontana lontana. Nel 2020 ha infatti dichiarato a GQ che la Disney ha pubblicizzato il suo personaggio “come molto più importante di quanto non sia in realtà” per promuovere la diversità dei film, per poi “metterlo da parte” quando i film sono usciti. “Voi sapevate cosa fare con Daisy Ridley, sapevate cosa fare con Adam Driver”, ha aggiunto Boyega all’epoca.

“Ma quando si trattava di Kelly Marie Tran, quando si trattava di John Boyega, non sapevate un ca**o. Quindi cosa volete che dica? Quello che vogliono che dica è: ‘Mi è piaciuto farne parte. È stata una grande esperienza…’ No, no, no. Accetterò questo accordo quando sarà una grande esperienza”. Nonostante le sue critiche, Boyega rimane un fan “enorme, enorme” di “Star Wars”, secondo un’intervista del 2023 con Total Film.

“Ero la persona sul set che correggeva le cose”, ha detto Boyega. “Come i soldati jet volanti che avevamo in L’ascesa di Skywalker. Poe diceva: ‘Ora volano’, e io pensavo che avessero visto i soldati jet volanti della serie animata The Clone Wars. Io gioco ai videogiochi di Battlefront. Ho un rapporto solido con tutto ciò che riguarda Star Wars”.