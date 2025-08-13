HomeCinema News2025

Cillian Murphy rompe il silenzio sulla sua presenza in 28 anni dopo: The Bone Temple

Di Gianmaria Cataldo

-

Cillian Murphy 2024
Cillian Murphy arriva alla 76ª edizione dei Directors Guild Of America (DGA) Awards. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

28 anni dopo: The Bone Temple collegherà elementi nuovi e consolidati dell’universo post-apocalittico di Danny Boyle e Alex Garland, in particolare con il ritorno confermato di Cillian Murphy nel ruolo di Jim. Il coinvolgimento di Murphy nella trilogia prevista di sequel di 28 giorni dopo è stato ampiamente documentato, ma al momento poco si sa sui dettagli della sua partecipazione.

La mancanza di informazioni ha suscitato scalpore quando è stato pubblicato un primo trailer di 28 anni dopo, che mostrava un infetto dall’aspetto emaciato che somigliava molto a Murphy. Molti fan sono però rimasti delusi quando è poi stato rivelato che Murphy non sarebbe apparso affatto in questo film, ma ora il suo futuro nella serie è stato ulteriormente chiarito.

In un’intervista con Deadline, Cillian Murphy ha infatti confermato che tornerà nei panni di Jim in 28 anni dopo: The Bone Temple. “Penso che Danny (Boyle) lo abbia già confermato. Quindi posso confermarlo“, ha affermato l’attore riguardo la sua presenza nel prossimo film. La star ha anche confermato che sarà al centro del terzo film, anche se ha sottolineato che la realizzazione del terzo film non è ancora certa. “Quindi, affinché ciò accada, tutti devono andare a vedere Bone Temple“, ha concluso l’attore.

Anche se in precedenza era stato riportato che Cillian Murphy faceva parte del cast di 28 anni dopo: The Bone Temple, la conferma da parte dell’attore stesso rafforza ulteriormente l’idea che il suo ruolo nel sequel sia importante. Murphy sarà il primo personaggio dei film precedenti ad apparire in questa nuova esplorazione del mondo di 28 giorni dopo. La dichiarazione di Murphy sul terzo film fa poi eco a quanto Boyle e Garland hanno detto sul film. Boyle ha sottolineato che era necessario raccogliere i fondi per realizzare il film, sottintendendo che ciò non sarebbe stato possibile senza il successo al botteghino di The Bone Temple.

